Врач раскрыл говорящие о первых признаках деменции изменения в поведении

Невролог и гериатр Валерий Новоселов перечислил изменения в поведении человека, которые могут говорить о первых признаках деменции и болезни Альцгеймера.Прежде всего невролог отметил, что первыми признаками этих заболеваний могут быть проблемы с запоминанием и воспроизведением новой информации. Кроме того, о деменции или болезни Альцгеймера может говорить то, что речь человека без причины стала более бедной и замедленной. «Человеку труднее подбирать слова, излагать сложные мысли, предложения становятся короткими, а мысль часто теряется или человек вообще не может связно завершить речь. Сюда бы я отнес и сдвиги в чувстве юмора, оно изменяется не в лучшую сторону», — объяснил врач.Также, по его словам, при этих заболеваниях у человека ухудшается гибкость мышления и способность к концентрации внимания. Наконец, при развитии деменции происходят изменения в «языке тела» и моторике, что можно заметить по нарушениям мелкой моторики и ухудшению письма, добавил Новоселов.

