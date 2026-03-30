Nutrients: Назван продукт, помогающий улучшать состояние кожи при акне

При ежедневном употреблении миндаля можно снизить выраженность акне на 22,2% и улучшить общее состояние защитного слоя кожи. Таков вывод индийских ученых из Женского университета Шримати Натибай Дамодар из работы, результаты которой авторы обнародовали в журнале Nutrients.К исследованию привлекли 74 человека с акне в легкой и умеренной форме. На протяжении 20 недель одна группа должна была ежедневно съедать 60 граммов миндаля, а другой давали закуски с такой же калорийностью, но без орехов. Эксперты каждой день оценивали число высыпаний, отслеживали состояние кожи и изучали состав ее микрофлоры.Результаты показали: у участников, что употребляли миндаль, общее количество высыпаний понизилось на 22,2%, а в контрольной группе фиксировали уменьшение на 9,8%. У испытуемых первой группы стало меньше воспалительных элементов, но в контрольной, напротив, отмечали их рост.Также миндаль улучшал показатели увлажненности кожи и помогал росту разнообразия населяющих ее микроорганизмов. Ещё одним достоинством ореха стало улучшение качества жизни и снижение уровня тревоги.Авторы эксперимента считают причиной эффекта состав миндаля: в нём много витамина Е, полезных жиров и микроэлементов, способных понижать воспаление и позитивно воздействовать на обменные процессы, что коррелируют с развитием акне. Есть в продукте и антиоксиданты, защищающие клетки от повреждений свободными радикалами.

