Mirror: Избыток сахара и лука в меню провоцирует вздутие живота

Вздутие живота возникает не только от переедания, но и из-за привычки пить через трубочку, на фоне избыточного потребление лука и сладостей. Об этом Сами Кадер, терапевт Национальной службы здравоохранения Британии, рассказал изданию Mirror.По словам доктора, распространенной причиной вздутия считают запор. При нерегулярном опорожнении кишечника в нем растёт давление и скапливаются газы. Ситуацию нередко усугубляют ряд углеводов, при расщеплении которых кишечные бактерии синтезируют водород и метан. Подобные реакции часто идут после потребления таких продуктов как лук, чеснок, фасоль, сладости, алкоголь и газированные напитки. Метан при этом замедляет функции кишечника и усиливает вздутие.Менее часто встречающиеся причинам проблемы - это пищевые непереносимости. Например, непереносимость лактозы (молочного сахара), фруктозы (сахара из фруктов) или глютена — белка, что содержит в пшеница и ряд других злаков.Врач перечислил и ряд бытовых провоцирующих привычек. Это питье через соломинку, когда человек заглатывает слишком много воздуха, или быстрое потребление пищи, использование жевательной резинки и избыток газированных напитков.Наконец, к вздутиям могут приводить курение вейпа и гормональные всплески, отражающиеся на работе системы пищеварения. При регулярности таких симптомов стоит обратиться к врачу.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки