Врач Деревянко: витамин D можно принимать почти всем в течение года

По словам эндокринолога Ольги Деревянко, существует такая доза витамина D, которую можно принимать почти всем людям на протяжении года.Врач Деревянко рассказала в интервью, что витамин D является едва ли не единственной добавкой, принимать которую действительно нужно.«Дефицит Витамина D встречается часто, и это, наверное, единственный витамин, постоянный прием которого в профилактических дозах оправдан», - сказала эндокринолог, беседуя с «Газетой.Ru».Ольга Деревянко уточнила, что прием витамина D позитивно влияет на кости и мышцы, а также на нервную, иммунную, репродуктивную, сердечно-сосудистую системы. Также специалист назвала дозу, которую можно принимать почти всем в течение года: «в дозе 1000-2000 ME в сутки».Эндокринолог отметила, что более существенную дозировку этого витамина можно принимать строго по назначению врача. Деревянко подчеркнула, что прием БАДов в целом оправдан только для некоторых групп населения, не получающих нужные вещества и микроэлементы с пищей. Причем в соответствии с показателями анализа крови

