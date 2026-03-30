Какие алкогольные напитки являются низкокалорийными: объясняет диетолог

Диетолог Елена Соломатина: калорийность алкоголя определяется содержанием этилового спирта, а также крепостью.Диетолог Соломатина объяснила в интервью, что в одном грамме этилового спирта содержится 7 килокалорий – в этом плане алкоголь превосходит даже сахар. Таким образом, употребление алкогольных напитков вполне способно вредить фигуре, провоцируя появление лишнего веса из-за избыточного количества потребляемых калорий.Говоря о том, какие алкогольные напитки являются низкокалорийными, медик заявила изданию «Лайф»:«Светлое пиво и сухое вино – наименее вредный для фигуры алкоголь».Также в список низкокалорийных напитков диетолог включила яблочный сидр (без добавленного сахара) и «Кровавую Мэри» – коктейль, приготовленный с натуральным томатным соком.В то же время Соломатина констатировала, что даже некрепкий алкоголь обладает свойством «разжигать» аппетит и способствовать тому, что человек незаметно для себя поглощает большие порции закусок, например, в виде чипсов, орешков, сухариков и другой «мелочи». Общая калорийность напитков с такой закуской становится в итоге весьма внушительной.Медик заявила, что наиболее диетическим перекусом к алкоголю являются овощные салаты, морепродукты, рыба. По правилам эти блюда подаются к сухому белому вину.

