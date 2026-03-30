Врач рассказал о передаваемых через вейпы опасных инфекциях
Доктор отметил, что если вейпом или другим электронным устройством для курения пользуются по очереди, на мундштуке неизбежно остаются частицы слюны и микрофлора человека. При отсутствии регулярной очистки там могут накапливаться бактерии и формироваться биопленки, а в такой ситуации девайс фактически превращается в предмет общего пользования с потенциальным инфекционным риском, указал он.
«Отдельно следует сказать о туберкулезе. Основной путь его передачи — воздушно-капельный: при кашле, разговоре, длительном нахождении рядом с больным человеком, особенно в закрытом помещении. Путь передачи туберкулеза через мундштук не считается типичным, но совместное курение в тесном контакте создает дополнительные неблагоприятные условия и в эпидемиологическом плане не может рассматриваться как безопасная практика», — сказал эксперт.
Калюжин добавил, что аэрозоли электронных сигарет нарушают естественное состояние полости рта и дыхательных путей, способствуют сухости, воспалению, изменению микрофлоры. На этом фоне, по его словам, могут чаще развиваться кариес, стоматит, воспалительные процессы десен и хроническое раздражение дыхательных путей.
«Что касается гепатита, то здесь необходимо уточнить, он не передается обычным бытовым путем через кашель или разговор. Однако если у человека есть кровоточивость десен, трещины губ или иные повреждения слизистой, а устройство используется несколькими людьми, теоретический риск контакта с биологическим материалом возрастает», — сказал врач.
