Назван максимально допустимый перерыв между опорожнениями кишечника
По словам врача, если человек опорожняет кишечник реже, чем раз в пять дней, должно вызывать беспокойство.
«Это может привести к вздутию живота, болям в животе и неприятному ощущению тяжести, к геморрою или анальным трещинам. В обоих последних случаях при вытирании вы можете заметить ярко-красную кровь», — объяснила Секри.
Причинами хронического запора могут стать обезвоживание, малоподвижный образ жизни, диета, некоторые лекарства, эндокринные, неврологические проблемы или проблемы с толстой кишкой, перечислила она. При появлении необычного ритма опорожнения кишечника или крови необходимо незамедлительно обратиться к врачу.
