JAD: ограничение использования социальных сетей снижает чувство одиночества

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Journal of Affective Disorders, предполагает, что ограничение использования социальных сетей до одного часа в день может уменьшить чувство одиночества у молодых людей, испытывающих симптомы депрессии и тревоги. Результаты показывают, что это простое изменение поведения, как правило, приносит пользу всем участникам в равной степени, независимо от их пола или того, как часто они сравнивают себя с другими в интернете. Эти результаты свидетельствуют о том, что управление временем, проводимым за экраном, может быть эффективной частью лечения одиночества в уязвимых группах населения.У человека существует глубокая биологическая потребность в социальных связях, которая помогает защитить от эмоционального стресса. Когда молодые люди чувствуют себя одинокими, у них повышается риск развития или усугубления симптомов тревоги и депрессии. Социальные сети изначально были созданы для того, чтобы объединять людей и создавать сообщества.Несмотря на первоначальные намерения, наблюдательные исследования часто связывают интенсивное использование социальных сетей с усилением чувства социальной изоляции. Предыдущие экспериментальные исследования, проверявшие эту взаимосвязь, дали противоречивые результаты, часто показывая, что отказ от социальных сетей оказывает лишь незначительное влияние. Но многие из этих ранних исследований были сосредоточены на людях, не испытывавших эмоционального стресса.Поскольку эти здоровые участники изначально не испытывали особого одиночества, у них было мало возможностей для улучшения. В психологических исследованиях это известно как эффект «нижнего предела», когда показатель не может опуститься ниже. Ученые, проводившие данное исследование, хотели изучить именно молодых людей, которые уже испытывали симптомы тревоги и депрессии. Эти уязвимые люди часто испытывают более высокий уровень одиночества.«Я много лет изучаю влияние экранов на здоровье и психическое здоровье, и, учитывая, что социальные сети — это тот тип экранного времени, который занимает большую часть времени, проводимого перед экраном, и он останется с нами надолго, я считаю важным изучить их влияние на развитие, здоровье и благополучие», — сказал автор исследования профессор Гэри Голдфилд из Научно-исследовательского института Детской больницы Восточного Онтарио и Оттавского университета. «Социальные сети — это инструмент, разработанный для укрепления социальных связей, что, конечно, должно уменьшать чувство социальной изоляции (в теории), но, несмотря на почти постоянное цифровое общение, около 25% молодых людей чувствуют себя одинокими. Действительно, некоторые исследования показали, что активное использование социальных сетей связано с большей, а не меньшей, степенью одиночества и социальной изоляции, при этом имеются данные, свидетельствующие о том, что активное использование социальных сетей вытесняет качественные личные развлекательные мероприятия и социальное взаимодействие с друзьями и семьей».«Однако почти все исследования носили корреляционный характер, поэтому мы не могли сказать, приводит ли интенсивное использование социальных сетей к усилению чувства одиночества, или же усиление одиночества побуждает людей чаще пользоваться социальными сетями, чтобы почувствовать себя более социально связанными и менее изолированными. Чтобы решить вопрос о причинно-следственной связи, мы провели эксперимент с участием молодых людей с симптомами дистресса, которых мы считали группой, уязвимой к некоторым психологически вредным элементам социальных сетей, таким как негативные социальные сравнения», - пояснил он.Социальное сравнение — это привычка оценивать собственную жизнь на основе тщательно отобранных, часто идеализированных образов жизни других людей в интернете. Люди часто редактируют свои онлайн-профили, чтобы чрезмерно подчеркнуть позитивный опыт — явление, известное как предвзятость к позитиву.Это создает среду, в которой пользователи постоянно видят лучшие моменты других, что может вызывать чувство неполноценности. Социальные сети предоставляют практически бесчисленные возможности для таких неблагоприятных сравнений, поскольку количество онлайн-связей обычно превышает количество дружеских отношений в реальной жизни.Для своего исследования ученые набрали студентов из канадского университета. Первоначальная выборка включала 260 молодых людей в возрасте от 17 до 25 лет. Для участия необходимо было иметь смартфон и пользоваться социальными сетями не менее двух часов в день. Также участники должны были сообщать о наличии симптомов тревоги или депрессии. Исследование началось с недельного базового периода для отслеживания нормального поведения.Участники использовали встроенные функции отслеживания экранного времени на своих смартфонах для мониторинга своего ежедневного использования. Ежедневно они отправляли ученым скриншоты этих отчетов, чтобы получить объективную оценку своих привычек. Участники также заполняли анкеты для измерения своего исходного уровня одиночества и склонности сравнивать себя с другими в интернете.После базовой недели ученые случайным образом разделили участников на две группы для трехнедельного эксперимента. Группе, участвовавшей в эксперименте, было предписано ограничить использование социальных сетей максимум одним часом в день. Контрольная группа не получила никаких инструкций и должна была продолжать использовать свои устройства как обычно.Из первоначальной группы 219 участников завершили весь четырехнедельный период исследования и были включены в окончательный анализ. Группа, участвовавшая в эксперименте, успешно следовала инструкциям, сократив свое ежедневное время, проводимое в социальных сетях, в среднем на 78 минут, что составляет 50-процентное сокращение. Контрольная группа сохранила относительно стабильное использование социальных сетей на протяжении всего эксперимента.По истечении трех недель ученые повторно оценили уровень одиночества участников, используя стандартизированный психологический опросник под названием «Шкала одиночества Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе». Исследователи обнаружили, что у группы, которой было предложено ограничить использование социальных сетей, наблюдалось значительное снижение уровня одиночества по сравнению с контрольной группой. В контрольной группе практически не наблюдалось изменений в чувстве изоляции.Это свидетельствует о том, что сокращение использования социальных сетей активно снижает чувство одиночества у подростков, испытывающих стресс. Ученые отметили, что данное вмешательство согласуется с теорией поведенческого замещения. Эта теория предполагает, что время, проведенное в социальных сетях, заменяет время, которое можно было бы потратить на прямое личное общение. Ограничивая время, проведенное за экраном, люди, вероятно, освобождают время для общения с друзьями и семьей в реальном мире.«Я думаю, главный вывод заключается в том, что чрезмерное использование социальных сетей вредно для психического здоровья и может вызывать у людей чувство одиночества и изоляции, а сокращение использования социальных сетей и общение с друзьями и семьей лично — гораздо более эффективный способ укрепления социальных связей и уменьшения чувства одиночества», — сказал Голдфилд. «Короче говоря, хотя общение в интернете удобнее, ничто не заменит реального человеческого взаимодействия».При анализе вторичных переменных ученые не обнаружили различий по половому признаку. Мужчины и женщины продемонстрировали одинаковый уровень улучшения показателей чувства одиночества после сокращения времени, проводимого за экраном.Аналогичным образом, исходная склонность участников к социальному сравнению не повлияла на эффективность вмешательства. Ограничение использования социальных сетей помогло снизить чувство одиночества в целом, независимо от этих индивидуальных особенностей.«Учитывая огромное количество регулярных сравнений в социальных сетях, которые увеличиваются с ростом активности, мы предположили, что сокращение использования социальных сетей приведет к уменьшению количества сравнений при меньшей активности, и что у тех, кто до начала вмешательства часто сравнивал себя с другими, будет наблюдаться большее снижение чувства одиночества, учитывая, что частое сравнение себя с другими связано с большей степенью одиночества», — сказал Голдфилд. «В некоторых исследованиях было показано, что связь между использованием социальных сетей и психическим здоровьем сильнее выражена у девочек, чем у мальчиков, поэтому мы также предположили, что, возможно, девочки получат больше пользы от сокращения их использования по сравнению с мальчиками, но это не так».Как и в любом исследовании, здесь есть некоторые ограничения. Выборка состояла в основном из студенток-психологов, которые добровольно участвовали в исследовании, посвященном сокращению времени, проводимого за экраном. Это означает, что участницы могли быть уже сильно мотивированы на изменение своих привычек. Из-за этой специфической демографической группы результаты могут не в полной мере распространяться на население в целом или на людей разных возрастных групп.Читателям следует с осторожностью интерпретировать эти результаты как полное излечение психических расстройств. Величина эффекта от вмешательства была оценена как малая или умеренная. Это говорит о том, что простое сокращение времени, проводимого в социальных сетях, вряд ли само по себе устранит сильное чувство одиночества. Однако сокращение времени, проводимого за экраном, может служить одним из элементов более широкой стратегии лечения.В продолжение этих исследований ученые сейчас изучают, сохраняются ли преимущества ограничения времени, проводимого за экраном, в течение более длительного периода и распространяются ли они на подростков младшего возраста.«В рамках исследования REWIRE, направленного на изучение влияния 12-недельной программы, разработанной для сокращения времени, проводимого в социальных сетях, на 50% и перераспределения этого времени на персонализированные, не связанные с экраном, оздоровительные мероприятия (например, физическая активность, время на природе, общение с друзьями/семьей, хобби, досуг и т. д.), на психическое здоровье, когнитивные функции и работу мозга (по данным МРТ)», — сказал Голдфилд.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки