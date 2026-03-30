Почему сила воли не работает: врач-нарколог объяснил, как бросить курить
«Данные исследований подтверждают — 40% бывших курильщиков действительно смогли отказаться от сигарет «просто потому что», положившись на силу воли. Но что делать остальным 60%, для которых этот номер не проходит? Идти к врачу», — отмечает эксперт.
Хакимзанов объясняет, что секрет зависимости кроется в биохимии. Никотин идеально встраивается в систему вознаграждения мозга, заставляя нейроны выбрасывать дофамин быстрее и эффективнее, чем естественные радости жизни. Расплата наступает быстро — мозг перестаёт вырабатывать «гормон удовольствия» сам. Без сигареты человек становится раздражительным и вялым — наступает абстинентный синдром или «ломка».
«Тут уже не до морали — организм требует дозу, чтобы просто вернуться в норму. Именно этот порочный круг мы и разрываем», — подчёркивает специалист.
Хакимзанов отмечает, что в мировой практике лечение никотиновой зависимости строится на трёх этапах.
Диагностика. Сначала специалисты определяют степень зависимости с помощью стандартизированных тестов (например, опросник Фагерстрема). Затем проводят спирометрию и газоанализ, чтобы показать пациенту, сколько угарного газа скопилось в легких.
«Когда человек видит, что его лёгкие работают едва наполовину, мотивация вырастает в разы», — отмечает Хакимзанов.
Фармакология. ВОЗ выделяет препараты с доказанной эффективностью: никотинозаместительная терапия (пластыри, жвачки, спреи), а также лекарственные препараты, которые блокируют рецепторы мозга — человек закуривает, но не получает привычного кайфа, смысл курения теряется. Врач подбирает схему индивидуально.
Психотерапия и физиотерапия. Таблетки убирают физическую тягу, но не меняют привычки. Чтобы рука не тянулась к сигарете «после обеда или за рулём», применяют когнитивно-поведенческую терапию. А транскраниальная электростимуляция помогает справиться с тревогой и бессонницей, стимулируя выработку собственных эндорфинов.
Статистика показывает, что 37% людей бросают курить только после 10 и более попыток. Срыв, по словам нарколога, — это не конец света.
«Ни в коем случае нельзя думать: «Раз я закурил одну, всё пропало». Это не так. Нужно просто вернуться к плану лечения. Главное — не оставаться со своей проблемой один на один», — резюмирует Рафаэль Хакимзанов.
