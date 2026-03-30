EJPC: 3 простых ежедневных изменения могут снизить риск инфаркта и инсульта

На риск инфаркта, инсульта и сердечной недостаточности влияет множество различных факторов, и многие из них связаны с образом жизни, на который большинство людей могут повлиять, в том числе три небольших улучшения в сне, питании и физической активности, описанные в новом исследовании. Результаты исследования опубликованы в European Journal of Preventive Cardiology.Исследователи из Сиднейского университета, возглавляющие это исследование, хотели изучить, как эти три фактора в совокупности влияют на здоровье сердечно-сосудистой системы, после того как предыдущие исследования связали их с улучшением здоровья сердца по отдельности.На основе анализа данных 53 242 участников со средним возрастом 63 года было показано, что добавление 11 минут сна, дополнительных 4,5 минут умеренной или интенсивной физической активности и четверти стакана овощей в день связано с уменьшением риска серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт, инсульт и сердечную недостаточность, на 10 процентов в течение восьми лет.Хотя исследование не может доказать причинно-следственную связь, данные указывают на положительную корреляцию между этими тремя моделями поведения и снижением общего риска — еще одно доказательство того, что более здоровая жизнь может начаться с относительно незначительных изменений.«Мы показали, что сочетание небольших изменений в нескольких областях нашей жизни может оказать удивительно большое положительное влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы», — говорит Николас Коэмель из Сиднейского университета. «Это очень обнадеживающая новость, потому что внесение нескольких небольших, комплексных изменений, вероятно, более достижимо и устойчиво для большинства людей, чем попытка внести существенные изменения в одно конкретное поведение».Данные для исследования были собраны с помощью носимых устройств (для отслеживания сна и активности) и анкет (для оценки рациона питания). Исследователи учли множество других влияющих факторов риска, включая возраст, пол, а также привычки курения и употребления алкоголя.Если есть стремление к чему-то большему, то оптимальным сочетанием действий является 8-9 часов сна в сутки, 42 минуты или более умеренной или интенсивной физической активности в день и умеренная оценка качества питания.Такое сочетание факторов привело к снижению числа серьезных сердечно-сосудистых событий на 57 процентов за восемь лет наблюдения за пациентами по сравнению с наименее оптимальным профилем здоровья в исследовании.К умеренной и интенсивной физической активности относятся, например, быстрая ходьба, подъем по лестнице или переноска покупок.Качество питания, в свою очередь, оценивалось на основе более высокого потребления фруктов, овощей, рыбы и цельнозерновых продуктов и меньшего количества переработанного мяса и сладких напитков.Однако здоровье — сложная система, и три фактора (сон, физические упражнения и питание) также влияют друг на друга: например, более активные физические упражнения могут означать более качественный сон. Таким образом, новый анализ предоставляет исследователям полезную новую информацию о том, как эти более здоровые привычки взаимодействуют, влияя на риск развития заболеваний.«Мы планируем использовать эти результаты для разработки новых цифровых инструментов, которые помогут людям внести позитивные изменения в образ жизни и сформировать устойчивые здоровые привычки», — говорит ведущий автор исследования Эммануэль Стаматакис из Сиднейского университета. «Это потребует тесного сотрудничества с членами сообщества, чтобы убедиться, что инструменты просты в использовании и могут преодолевать препятствия, с которыми мы все сталкиваемся при внесении изменений в нашу повседневную жизнь».Сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смерти во всем мире, и эксперты продолжают изучать факторы, способствующие их развитию и повышающие риск.Существует острая необходимость лучше понять, как запускаются основные сердечно-сосудистые события и как мы могли бы в будущем прогнозировать их с большей точностью.Сейчас мы находимся на этапе, когда многие тревожные признаки можно заметить на ранней стадии, и эти последние открытия расширяют наши знания о том, как на практике минимизировать риски для здоровья сердца. Сопоставление некоторых из этих факторов риска показывает, что даже небольшие, более достижимые изменения могут быть полезны.«Даже незначительные изменения в нашей повседневной жизни, вероятно, принесут пользу сердечно-сосудистой системе, а также создадут возможности для дальнейших изменений в долгосрочной перспективе», — говорит Коэмель. «Я бы посоветовал людям не недооценивать важность внесения небольших изменений в свой распорядок дня, какими бы незначительными они ни казались».

