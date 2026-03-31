Особенности походки помогают диагностировать смертельно опасные болезни мозга

Новое исследование предполагает, что походка человека может помочь врачам различать два серьезных неврологических заболевания — болезнь Паркинсона и деменцию с тельцами Леви (ДТЛ) — что потенциально может привести к более ранней и точной диагностике.Исследователи из Университета Ватерлоо в Канаде и Сиднейского университета в Австралии изучили особенности ходьбы у 26 человек с ранней стадией болезни Паркинсона, 20 пациентов с деменцией с тельцами Леви и 16 здоровых пожилых людей.Участники шли по сенсорной дорожке в трех условиях: в своем обычном темпе, считая в обратном порядке от 100 и вычитая семерки из 100 — задача, требующая большей умственной нагрузки.Исследование выявило явные различия в походке двух групп. Люди с болезнью Паркинсона, как правило, демонстрировали шаркающую походку, уменьшенную амплитуду движений рук и более медленные движения. В отличие от них, люди с деменцией с тельцами Леви показывали более неровные шаги, худшее равновесие и трудности с началом движения. Они также, как правило, делали более широкие шаги для поддержания устойчивости.Эти характерные особенности могут дать врачам новый способ различения этих двух состояний — задача, которая может быть сложной на ранних стадиях.Исследователи также обнаружили, что, хотя характер ходьбы существенно не менялся во время выполнения более сложных умственных задач, когнитивные показатели изменились. Примерно четверть пациентов с деменцией с тельцами Леви не смогли выполнить задачу на вычитание, в то время как все пациенты с болезнью Паркинсона смогли ее завершить.Кроме того, у людей с деменцией с тельцами Леви наблюдалась большая вариативность длины шага и продолжительности нахождения каждой ноги на земле. Исследователи говорят, что эта непоследовательность может отражать более обширное раннее повреждение головного мозга.Полученные результаты важны, поскольку эти два заболевания имеют совершенно разные прогнозы. Люди с болезнью Паркинсона часто живут от 10 до 20 лет после постановки диагноза, в то время как у людей с деменцией с тельцами Леви средняя продолжительность жизни составляет менее пяти лет.Более ранняя и точная диагностика может помочь в принятии решений о лечении и обеспечить лучшую поддержку пациентам и их семьям.По мере того, как технология отслеживания движений становится все более доступной, исследователи утверждают, что анализ походки может стать простым, неинвазивным инструментом для выявления неврологических заболеваний — даже вне традиционного кабинета врача.

