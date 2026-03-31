Особенности походки помогают диагностировать смертельно опасные болезни мозга
Исследователи из Университета Ватерлоо в Канаде и Сиднейского университета в Австралии изучили особенности ходьбы у 26 человек с ранней стадией болезни Паркинсона, 20 пациентов с деменцией с тельцами Леви и 16 здоровых пожилых людей.
Участники шли по сенсорной дорожке в трех условиях: в своем обычном темпе, считая в обратном порядке от 100 и вычитая семерки из 100 — задача, требующая большей умственной нагрузки.
Исследование выявило явные различия в походке двух групп. Люди с болезнью Паркинсона, как правило, демонстрировали шаркающую походку, уменьшенную амплитуду движений рук и более медленные движения. В отличие от них, люди с деменцией с тельцами Леви показывали более неровные шаги, худшее равновесие и трудности с началом движения. Они также, как правило, делали более широкие шаги для поддержания устойчивости.
Эти характерные особенности могут дать врачам новый способ различения этих двух состояний — задача, которая может быть сложной на ранних стадиях.
Исследователи также обнаружили, что, хотя характер ходьбы существенно не менялся во время выполнения более сложных умственных задач, когнитивные показатели изменились. Примерно четверть пациентов с деменцией с тельцами Леви не смогли выполнить задачу на вычитание, в то время как все пациенты с болезнью Паркинсона смогли ее завершить.
Кроме того, у людей с деменцией с тельцами Леви наблюдалась большая вариативность длины шага и продолжительности нахождения каждой ноги на земле. Исследователи говорят, что эта непоследовательность может отражать более обширное раннее повреждение головного мозга.
Полученные результаты важны, поскольку эти два заболевания имеют совершенно разные прогнозы. Люди с болезнью Паркинсона часто живут от 10 до 20 лет после постановки диагноза, в то время как у людей с деменцией с тельцами Леви средняя продолжительность жизни составляет менее пяти лет.
Более ранняя и точная диагностика может помочь в принятии решений о лечении и обеспечить лучшую поддержку пациентам и их семьям.
По мере того, как технология отслеживания движений становится все более доступной, исследователи утверждают, что анализ походки может стать простым, неинвазивным инструментом для выявления неврологических заболеваний — даже вне традиционного кабинета врача.
Добавил valyuha в категорию Неврология
