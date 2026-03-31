Названа простая диета для снижения риска развития рака

Существует множество доказательств того, что питание влияет на все виды рака, заявила врач, научный сотрудник Имперского колледжа Лондона Федерика АматиЛучшей системой питания для профилактики рака Амати назвала пескетарианство, но с небольшим добавлением красного мяса и птицы. По ее словам, этот тип питания наиболее близок к принципам средиземноморской диеты, которая неизменно ассоциируется со снижением риска развития хронических заболеваний, включая онкологические.Доктор заявила, что ежедневный рацион для профилактики рака должен включать не менее трех порций цельнозерновых продуктов и пять или более порций разнообразных овощей и фруктов. Также надо регулярно есть продукты, богатые омега-3, включая рыбу жирных сортов, семена льна и грецкие орехи.Еще одно важное правило, по словам Амати, — включить в меню такие источники клетчатки, как фасоль, чечевица и другие бобовые, а также умеренное количество птицы и иногда — красное мясо.«Такое разнообразие помогает поддерживать богатый и разнообразный микробиом кишечника, который играет важнейшую роль в регулировании иммунных реакций», — объяснила Амати.При этом, как отметила специалистка, крайне необходимо снизить до минимума количество переработанного мяса и полуфабрикатов в рационе.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки