AJPM: действия в сидячем положении могут предсказать риск развития деменции

Большинство рекомендаций по здоровью советуют чаще стоять, но новаторское исследование предполагает, что то, что вы делаете сидя, может быть не менее важно для вашей долговременной памяти.Исследователи из Швеции, Австралии и Бразилии обнаружили, что пассивное сидение — например, отвлечение внимания перед телевизором — может быть основным фактором риска развития деменции, в то время как активное сидение может фактически защитить мозг от деградации.Результаты их исследований, опубликованные в журнале American Journal of Preventive Medicine, позволяют провести различие между этими совершенно разными типами малоподвижного образа жизни.Исследователи проанализировали данные долгосрочного исследования, охватившего более 20 000 человек в Швеции в возрасте от 35 до 64 лет, за которыми наблюдали с 1997 по 2016 год. Цель: выяснить, как их ежедневные привычки, связанные с сидячим образом жизни, влияют на их когнитивное здоровье.Ранее считалось, что сидение опасно для здоровья сердца и обмена веществ. Новые исследования показывают, что мозг воспринимает это иначе. Во время отдыха тела мозг может быть либо выключен (пассивный режим), либо включен (активный режим).В целом, участники в среднем проводили 116,3 минуты в день в пассивном сидячем положении и 239,9 минуты в сидячем положении, содержащем умственную активность.Исследователи обнаружили, что у тех, кто проводил малоподвижное время за просмотром телевизора, значительно чаще со временем развивалась деменция. Напротив, у тех, кто занимался умственно стимулирующими делами — такими как чтение, решение головоломок или работа — наблюдался защитный эффект.«Хотя любой сидячий образ жизни требует минимальных затрат энергии, он может различаться по уровню мозговой активности», — сказал ведущий автор исследования Матс Халлгрен из Каролинского института в Швеции. «То, как мы используем свой мозг, сидя, по-видимому, является решающим фактором, определяющим будущие когнитивные функции, и, как мы показали, может предсказывать начало деменции».Исследователи обнаружили, что один час может изменить ситуацию.Полученные данные свидетельствуют о том, что небольшие изменения в том, как люди проводят свободное время, могут привести к значительным результатам для долголетия мозга. Согласно статистическим моделям исследования:Каждый дополнительный час активного сидения снижал риск развития деменции на 4%.Замена одного часа пассивного просмотра телевизора одним часом умственно активной работы была связана со снижением риска развития деменции на 7%.Добавление одного часа умственно активной сидячей деятельности к ежедневному распорядку — без изменения других пассивных привычек, связанных с сидячим положением и физическими упражнениями — привело к снижению риска развития деменции на 11%.Защитный эффект был заметно сильнее у людей в возрасте от 50 до 64 лет, что позволяет предположить, что средний возраст является критическим периодом для формирования здоровья мозга в пожилом возрасте.Как отмечают исследователи, по мере старения населения мира деменция стала одной из ведущих причин инвалидности во всем мире. Она может негативно влиять на качество жизни взрослых, их семьи и карьеру.«Важно оставаться физически активными с возрастом, а также умственно активными — особенно когда мы сидим», — заключил Халлгрен.

