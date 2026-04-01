Женщинам в перименопаузе подсказали несколько полезных дневных привычек

Терапевт Ннеома Опараджи и диетолог Лорен Манакер подсказали женщинам несколько полезных дневных привычек, которые помогут облегчить состояние во время перименопаузыПо словам Опараджи, ежедневные физические упражнения, сочетающие кардионагрузки и силовые тренировки, могут во время перименопаузы поддержать метаболизм, настроение и сон, а также снизить частоту приливов жара. Кроме того, силовые тренировки улучшают плотность костной ткани, физическую силу и обмен веществ, которые часто меняются в зависимости от колебаний уровня гормонов, уточнила она.Сочетание кардиотренировок и силовых упражнений три или более дней в неделю может помочь увеличить мышечную массу и уменьшить окружность талии и объем жировых отложений, продолжила врач. Однако, отметила Опараджи, лучше избегать слишком поздних занятий спортом. «Утренние физические упражнения поддерживают циркадный ритм, который помогает организму правильно вырабатывать мелатонин ночью», — объяснила она. Кроме того, добавила специалист, нервное перенапряжение может накапливаться в течение дня, затрудняя расслабление, засыпание и ночной сон. Снизить стресс в перименопаузе, по словам Опараджи, помогут пятиминутные практики осознанности и короткие перерывы на глубокое дыхание.В свою очередь, Лорен Манакер порекомендовала женщинам в перименопаузе обязательно гулять в светлое время суток. Она объяснила, что полчаса естественного солнечного света утром или в начале дня помогают регулировать циркадный ритм, что имеет решающее значение для улучшения качества сна.

