Врач предупредила о последствиях привычки часто мыть волосы

Мыть голову каждый день многим кажется хорошей привычкой: свежие волосы, чистая кожа и никакого жирного блеска. Но у такого ухода есть и обратная сторона, рассказала в комментарии «Чемпионату» трихолог клиники «Доктор Волос» Татьяна Гончарова.По словам врача, кожа головы постоянно вырабатывает себум — естественный жир, который защищает её и сами волосы от пересыхания. Когда человек слишком часто моет голову, особенно шампунями с агрессивными компонентами, этот защитный слой смывается. В результате кожа теряет влагу, появляются зуд, сухость, шелушение, иногда доходит и до воспаления.Есть и другой эффект, который многие не связывают с мытьём, подчёркивает эксперт. Кожа может начать вырабатывать ещё больше сала в ответ на постоянное пересушивание. Тогда волосы пачкаются быстрее, человек моет их ещё чаще. Образуется замкнутый круг. Из-за этого нередко усиливаются жирность, дискомфорт и перхоть.«При частом мытье, особенно средствами с сульфатами, может повреждаться кутикула — наружный защитный слой волоса. Тогда волосы становятся более пористыми, ломкими, тусклыми, начинают сечься», — предупредила Гончарова.Она добавила, что слишком активное очищение иногда раздражает и кожу головы. Появляются покраснение, чувствительность, неприятные ощущения после мытья. У части людей это может спровоцировать или усилить уже имеющиеся проблемы, включая себорейный дерматит и даже псориаз.При этом универсального правила мытья волос нет, отметила трихолог. Для одного человека нормой будет мытьё один-два раза в неделю, для другого — чаще. Всё зависит от типа волос, состояния кожи головы, привычек, нагрузки и даже климата.«Ориентироваться стоит не на советы из интернета, а на собственные симптомы. Если после мытья кожа стягивается, чешется, краснеет, шелушится, а волосы то пересыхают, то слишком быстро становятся жирными, лучше не менять шампуни бесконечно, а проконсультироваться у профессионалов», — посоветовала трихолог.

