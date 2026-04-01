Врачи рассказали о последствиях ежедневного употребления апельсинов

Диетолог Саманта Питерсон и ее коллега Карлин Ремедиос рассказали о последствиях ежедневного употребления апельсинов.Ремедиос рассказал, что в апельсинах много витамина С, который действует как антиоксидант и помогает защитить способность иммунных клеток нормально функционировать. Содержащийся в этом продукте флавоноид гесперидин, продолжила врач, уменьшает воспаление в организме и поддерживает нормальную работу кровеносных сосудов.В свою очередь, Саманта Питерсон добавила, что ежедневное употребление апельсинов улучшает усвоение железа растительного происхождения и снижает уровень холестерина. «Апельсины содержат растворимую клетчатку — пектин, который играет важную роль в снижении уровня холестерина», — уточнила она.Кроме того, по словам Питерсон, апельсины помогают здоровой гидратации — эти плоды на 85-90 процентов состоят из воды, поддерживающей здоровье тканей, которые выстилают дыхательный и пищеварительный тракты и являются важными защитными барьерами организма.

