Атаки иммунной системы могут быть причиной длительного COVID-19

Накапливаются доказательства того, что длительный COVID-19 может быть вызван атаками иммунной системы на организм. Результаты четырех исследований подтверждают идею о том, что аутоиммунитет, при котором иммунная система повреждает здоровые ткани, является фактором, по крайней мере, в некоторых случаях, особенно если боль является основным симптомом.Это может однажды привести к разработке методов лечения, которых остро не хватает при длительном COVID-19. «Мы должны удалить антитела у пациентов и посмотреть, исчезнут ли симптомы», — говорит Нильс Эйкелькамп из Утрехтского университета в Нидерландах.Хотя большинство людей, инфицированных SARS-CoV-2, выздоравливают в течение нескольких дней, у некоторых развиваются симптомы, которые могут длиться месяцами или даже годами. Эти симптомы сильно различаются, но наиболее распространенными являются усталость, боль, затуманенность сознания и постнагрузочное недомогание, при котором даже умеренная активность приводит к истощению.Исследователи выявили множество механизмов, которые могут способствовать развитию длительной формы COVID-19, включая персистенцию SARS-CoV-2 в организме и дисфункцию кишечной микробиоты. У любого человека с длительной формой COVID-19 может действовать один или несколько из этих механизмов, что может объяснить как разнообразие симптомов, так и сложность поиска широко применимых методов лечения.Один из широко обсуждаемых возможных механизмов — аутоиммунитет, при котором иммунная система, а именно антитела, атакует организм. Предполагается, что антитела связываются с молекулами на патогенах, которые затем могут быть уничтожены, но иногда иммунная система ошибается и создает «аутоантитела», которые связываются с клетками организма.Первые признаки того, что аутоантитела способствуют развитию длительной формы COVID-19, появились в 2023 году, когда исследователи отфильтровали кровь людей с длительной формой COVID-19 с помощью метода афереза. Это было связано с более низким уровнем аутоантител и улучшением симптомов, но было отфильтровано так много веществ, что определить, какие именно из них были ответственны, оказалось невозможно.Теперь Эйкелькамп и его коллеги представили доказательства того, что аутоантитела действительно могут вызывать некоторые симптомы длительной формы COVID-19. Начиная с 2022 года, они изучили 34 человека с этим заболеванием, а также 15 контрольных субъектов, которые были инфицированы SARS-CoV-2, но не заболели длительной формой COVID-19. Исследовательская группа сосредоточилась на очень распространенном наборе антител, называемых иммуноглобулином G (IgG), в крови участников, которые они вводили мышам.Когда эти антитела были получены от людей с длительным COVID-19, мыши становились более чувствительными к прикосновениям, даже к легким, и к боли. Они также быстрее отдергивали лапу от горячей поверхности, чем контрольная группа. Повышенная чувствительность к боли соответствует тому, что мы наблюдаем у некоторых людей с длительным COVID-19, говорит Эйкелькамп.Когда команда повторила эксперимент в 2024 году, используя IgG от 19 участников, у которых все еще был длительный COVID-19, они увидели те же эффекты. «Эти аутоантитела сохраняются в организмах пациентов», — говорит Шарль Никез из Университета Намюра в Бельгии, который участвовал в другом из четырех исследований.Это перекликается с результатами трех других работ, ни одна из которых еще не прошла рецензирование.Первое исследование, проведенное Акико Ивасаки и опубликованное в июле 2024 года, также показало, что у людей с длительным COVID-19 наблюдался высокий уровень аутоантител в крови, а у тех, кто испытывал неврологические симптомы, были обнаружены аутоантитела, нацеленные на белки нервной системы. Перенос этих антител мышам также приводил к повышению их чувствительности к прикосновению и боли, а также к проблемам с равновесием и координацией, подобно головокружению, которое иногда испытывают люди с длительным COVID-19.Два оставшихся исследования были опубликованы в ноябре 2025 года. В первом исследовании было обнаружено, что инъекция IgG от людей с болью, усталостью или обоими симптомами, связанными с длительным COVID-19, мышам снижала плотность нервных волокон в коже, что свидетельствует о повреждении нервов. Болеутоляющие антитела также вызывали у мышей повышенную чувствительность к прикосновению и холоду.Наконец, Никез и его коллеги аналогичным образом обнаружили, что мыши, которым вводили IgG от людей с длительным COVID-19, становились более чувствительными к прикосновению. При вскрытии мышей исследователи обнаружили, что IgG накапливаются в дорсальных корешковых ганглиях — скоплениях нейронов вблизи спинного мозга, которые помогают передавать сенсорную информацию в мозг. IgG локализуются вокруг нейронов, реагирующих на боль и проприоцепцию — способность организма ощущать собственное движение и положение, что может приводить к головокружению и вертиго.Для того чтобы превратить эти результаты в лечение, необходимо предпринять несколько шагов. Первый — определить, какие из миллионов типов IgG вызывают симптомы. Эксперименты команды Ивасаки выявили два типа, которые нацелены на белки MED20 и USP5.Также крайне важно выяснить, облегчает ли удаление аутоантител или блокирование их активности симптомы. Брент Аппельман из Амстердамского университетского медицинского центра в Нидерландах — член команды Эйкелькампа — изучает, что происходит, когда эти аутоантитела, но не другие вещества, отфильтровываются из крови. Эйкелькамп подчеркивает, что аферез не является постоянным решением, поскольку его необходимо проводить каждые несколько месяцев в больнице. «Это прекрасное подтверждение концепции», — говорит Эйкелькамп, но добавляет, что целью должно стать лекарственное средство.

