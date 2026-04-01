Названы два приводящих к развитию рака продукта
По словам Рохаса, у людей с раком молочной железы, толстой кишки, желудка, поджелудочной железы, эндометрия и предстательной железы зачастую выявляется высокий уровень инсулина в крови.
«Он действует как удобрение для опухолевых клеток, стимулируя их рост и размножение и блокируя их разрушение», — пояснил доктор.
Главными виновниками гиперинсулинемии он назвал сахар и рафинированную пшеничную муку. Среди других негативных последствий употребления этих двух продуктов врач перечислил инфаркт, инсульт и иные заболевания сердечно-сосудистой системы.
«Они вызывают непропорционально резкие скачки уровня инсулина в крови», — предупредил Рохас.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил mamasha в категорию Онкология
Добавить комментарий