Названы два приводящих к развитию рака продукта

Кардиолог Аурелио Рохас заявил, что два продукта могут привести к развитию рака и многих других заболеваний.По словам Рохаса, у людей с раком молочной железы, толстой кишки, желудка, поджелудочной железы, эндометрия и предстательной железы зачастую выявляется высокий уровень инсулина в крови.«Он действует как удобрение для опухолевых клеток, стимулируя их рост и размножение и блокируя их разрушение», — пояснил доктор.Главными виновниками гиперинсулинемии он назвал сахар и рафинированную пшеничную муку. Среди других негативных последствий употребления этих двух продуктов врач перечислил инфаркт, инсульт и иные заболевания сердечно-сосудистой системы.«Они вызывают непропорционально резкие скачки уровня инсулина в крови», — предупредил Рохас.

