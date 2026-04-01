F&F: Кофейные отходы способны защищать от кишечного воспаления

После переработки кофе остаются органические отходы, которые, как оказалось, можно применять с пользой для здоровья. Экстракт из кофейной мякоти защищает клетки кишечника и снижает воспалительные процессы. Что доказало новое исследование, итоги которого опубликованы в журнале Food & Function (F&F).Эксперты смоделировали процесс переваривания кофейных отходов в организме мышей. Эксперимент показал: активные вещества экстракта, в частности, кофеин и фенольные соединения, остаются в организме после прохождения желудочно-кишечного тракта.Усвоение их крайне важно, поскольку данные вещества позволяют нейтрализовать свободные радикалы (нестабильные молекулы), снижая окислительный стресс и поддерживая оптимальное соотношение между провоспалительными и противовоспалительными медиаторами. Последние являются ключевыми химическими сигналами, оказывающими влияние на функциональность иммунной системы кишечника.В ходе лабораторных опытов на клетках кишечника и иммунных клетках экстракт показал способность подавлять выработку провоспалительных молекул (ИЛ-1? и ИЛ-1?), параллельно усиливая противовоспалительные сигналы (ИЛ-10 и ИЛ-1ra). Комплекс этих воздействий даёт возможность поддерживать здоровый иммунный ответ при уменьшении повреждения тканей.Самым эффективным оказался экстракт, что был приготовлен с применением этанола и сверхкритического CO2 (sc-CO2). В нём содержались повышенные объёмы протокатеховой кислоты и кофеина, что помогало обеспечивать высокую антиоксидантную активность, а также приводило к нейтрализации радикалов ABTS и ингибированию фермента циклооксигеназы 2, который считается одним из ключевых игроков в воспалении.Исследователи объясняют эффект удачным сочетанием веществ в экстракте, позволяющим усиливать действие друг друга, помогая восстанавливать баланс в кишечной среде. Значит, делают вывод авторы работы, отходы производства кофе в перспективе способны стать ценным источником биологически активных соединений.

