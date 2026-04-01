Мужчинам подсказали избавляющее от преждевременной эякуляции упражнение
По словам Бакеро, чтобы избавиться от преждевременного семяизвержения, мужчинам необходимо научиться контролировать эякуляцию. При этом лучше практиковаться во время мастурбации, а не секса с партнершей, утончил врач.
«Необходимо стимулировать пенис до ощущения скорого позыва к эякуляции и прекратить стимуляцию непосредственно перед достижением точки невозврата, чтобы дать возбуждению утихнуть», — рассказал доктор. Такой цикл он призвал повторить несколько раз подряд. Врач добавил, что при выполнении этого упражнения важно заранее успеть распознать ощущение приближения оргазма.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий