Мужчинам подсказали избавляющее от преждевременной эякуляции упражнение

Уролог Родриго Гарсия Бакеро заявил, что избавиться от преждевременной эякуляции можно благодаря одному упражнению. Этот способ он подсказал мужчинам в разговоре с изданием El Pais.По словам Бакеро, чтобы избавиться от преждевременного семяизвержения, мужчинам необходимо научиться контролировать эякуляцию. При этом лучше практиковаться во время мастурбации, а не секса с партнершей, утончил врач.«Необходимо стимулировать пенис до ощущения скорого позыва к эякуляции и прекратить стимуляцию непосредственно перед достижением точки невозврата, чтобы дать возбуждению утихнуть», — рассказал доктор. Такой цикл он призвал повторить несколько раз подряд. Врач добавил, что при выполнении этого упражнения важно заранее успеть распознать ощущение приближения оргазма.

