Чем опасно ношение цветных контактных линз? Мнение врача-офтальмолога

Цветные контактные линзы зачастую воспринимаются как безобидный аксессуар, который призван изменить имидж. Тем не менее врачи напоминают напоминают, что речь идет о медицинском изделии. Если не соблюдать режим ношения линз, это приведет к опасным последствиям для здоровья. Чем чревато легкомысленное отношение к линзам, рассказала врач-офтальмолог Мария Левина«Контактные линзы медицинское изделие, и если они используются неправильно, то могут нанести вред. Цветные линзы, как правило, толще обычных, из-за чего глазу поступает меньше кислорода. Самым частым осложнением является инфекционное воспаление: гипоксия роговицы, отек и дискомфорт», — объяснила эксперт.По словам Левиной, это связано с тем, что люди нарушают правила: не моют руки, спят в линзах либо используют воду из-под крана для хранения этих предметов. Она добавила, что в особую группу риска попадают те, кто привык плавать в линзах в бассейнах или аквапарках. Она подчеркнула, что данные инфекции сложно поддаются лечению антибиотиками.«При неправильном отношении может стать реальностью и потеря зрения. Такие случаи бывают, например, при серьезных инфекциях, которые ведут к тяжелым последствиям для глаза», — предупредила врач.Для того чтобы этого избежать, линзы следует подбирать линзы исключительно у офтальмолога, а не в интернете. Кроме того, очень важно строго соблюдать гигиену: не нарушать режим ношения и не использовать кипяченую воду вместо специального раствора. Левина добавила, что при появлении малейшего покраснения или боли нужно срочно снять линзы и обратиться за помощью к врачу.Ранее стало известно, что москвичка едва не лишилась зрения после контакта с ядовитым насекомым во время отдыха на Бали. Женщина рассказала, что однажды утром она проснулась от сильного жжения на лице. Через несколько минут кожа покрылась яркими красными пятнами. Причиной стал укус томката небольшого насекомого, внешне напоминающего муравья. Ночью россиянка спала беспокойно она ворочалась и чувствовала на коже неприятные прикосновения. Скорее всего, в какой-то момент насекомое проползло по лицу, а девушка случайно раздавила его. В результате ядовитое вещество попало на кожу всего в нескольких сантиметрах от глаза.

