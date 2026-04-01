Врач подсказал трехсекундный тест для определения уровня хронического стресса

Врач Хосе Мануэль Фелисес заявил, что с помощью трехсекундного теста можно узнать, находится ли человек в состоянии стресса или нет.Фелисес назвал челюсть хранилищем тревоги. Она одна из первых реагирует на активацию симпатической нервной системы, которая в период хронического стресса приводит организм в постоянную боевую готовность, пояснил доктор.«Найдите впадину под скулой, которая находится перед ухом. Поместите туда палец и медленно откройте рот. Болит? Это накопленное напряжение», — рассказал он. Специалист призвал помассировать эту область круговыми движениями, но подчеркнул, что такая манипуляция поможет расслабиться лишь немного, а потушить огонь она не в состоянии.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки