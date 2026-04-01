Врач подсказал трехсекундный тест для определения уровня хронического стресса
Фелисес назвал челюсть хранилищем тревоги. Она одна из первых реагирует на активацию симпатической нервной системы, которая в период хронического стресса приводит организм в постоянную боевую готовность, пояснил доктор.
«Найдите впадину под скулой, которая находится перед ухом. Поместите туда палец и медленно откройте рот. Болит? Это накопленное напряжение», — рассказал он. Специалист призвал помассировать эту область круговыми движениями, но подчеркнул, что такая манипуляция поможет расслабиться лишь немного, а потушить огонь она не в состоянии.
