Врач Бурякова рассказала о вреде чая для желудка и пищевода

Для тех, кто согревается чаем на протяжении всего зимнего дня, повышается риск заболеваний ЖКТ, – об этом сообщила врач Юлия Бурякова.Чай известен репутацией одного из самых полезных для здоровья напитков. Многим кажется: чем больше выпить, тем лучше. К тому же в холодные и ненастные дни он прекрасно согревает. Но специалист рассказала в интервью «Тульской службе новостей», что чай, выпиваемый в большом количестве, может вредить состоянию органов пищеварительного тракта – желудку, пищеводу.«Большое количество выпитого чая может спровоцировать изжогу и привести к некоторым другим заболеваниям ЖКТ», - отметила Юлия Бурякова.Медик констатировала, что негативный эффект чая обусловливается действием веществ танинов, содержащихся в нем в высокой концентрации. Под их действием может возникать ненужная стимуляция, которая способствует забросу желудочного содержимого в пищевод. В результате слизистая органа повреждается кислотой желудочного сока и, как следствие, возникают изжога, изъязвления, эрозии с риском последующих злокачественных перерождений.Специалист посоветовала не злоупотреблять чаем, в особенности крепко заваренным и горячим.

