Биолог Колесникова: весной может возникнуть дефицит витаминов A, D и B

После зимы весной у людей часто могут наблюдаться авитаминозы, например, чаще всего не хватает витаминов A, D и B. Причем риск возникновения этих дефицитов зависит от генов, рассказала ведущий научный сотрудник MyGenetics, биолог, генетик Ирина Колесникова.«Витамин D — фактически гормон, регулирующий множество процессов нашего организма: не только усвоение кальция и здоровье костей, но и основные метаболические процессы, работу иммунной системы и т.д. Как и любой гормон, он имеет свой рецептор, с которым от связывается и таким образом оказывает свое действие. Если рецептора недостаточно или он работает хуже из-за генетических вариаций соответствующего гена (VDR), то шанс витаминодефицитного состояния увеличивается, тем более зимой, при недостатке его собственной выработки. Так, в России у 12% жителей имеется генотип, значительно снижающий чувствительность к витамину D», — отметила врач.Кроме того, зимой снижается количество доступных овощей, на многие цены поднимаются очень значительно по сравнению с летом и осенью, да и по качеству и содержанию полезных веществ они, конечно, уступают сезонным. В результате может возникнуть дефицит витамина А.«Витамин А участвует в поддержании работы сердца, легких, почек и других органов, а также обладает антиоксидантными свойствами и т.д. Но есть нюанс: растительный витамин А (каротин) в нашем организме сначала должен превратиться в эффективную для нас форму (ретинол). Фермент, который это делает, кодируется геном ВСМО1. Известен один из вариантов гена, который снижает эффективность превращения каротиноидов в ретинол на 69%. В России у 20% жителей обнаруживаются целых 2 таких генетических варианта, что значительно повышает у них риск состояния недостаточности, особенно весной», — заметила специалист.Дефицит витаминов группы В после зимы также бывает довольно часто по причине недостатка свежих качественных овощей.«Например, витамин В12, в отличие от большинства других витаминов группы В, мы получаем почти исключительно из животных продуктов. Тем не менее гиповитаминоз по нему также часто отмечается весной. Усвоение витамина В12 зависит от специального гликопротеина (белка, содержащего углеводную составляющую) — фактора Касла. В его образовании принимает участие фермент фукозилтрансфераза, которую кодирует ген FUT2. При снижении активности фермента витамин может усваиваться менее эффективно. Так, среди россиян 38% имеют достаточно умеренную активность фермента, а 15% — достаточно высокую. Риск гиповитаминоза у вторых, соответственно, ниже, чем у первых», — заключила генетик.

