Кому не следует пить зеленый чай?

Людям, у которых имеются гипертония, глаукома, следует отказаться от питья зеленого чая, – такую рекомендацию дает нутрициолог Ната Гончар.Зеленый чай известен своей репутацией суперполезного для здоровья напитка. Он является очень богатым источником антиоксидантов – веществ, борющихся с воспалением и продлевающих жизнь. Вдобавок в нем присутствуют витамины, минералы и аминокислоты, важные для здоровы ЦНС. Тем не менее, говорит специалист, некоторым людям от него лучше отказаться.По словам Наты Гончар, беременные женщины должны пить такой чай с большой осторожностью. Зеленый чай содержит кофеин, препятствующий усвоению фолиевой кислоты, важной для формирования новых клеток.«Людям с гипертонией и глаукомой также нужно отказаться от зеленого чая из-за снижения усвояемости фолиевой кислоты», - добавила эксперт.Кроме того, зеленый чай, употребляемый в большом количестве или вместе с едой, мешает усваиваться таким важным веществам, как кальций и магний – данный эффект обусловлен действием его компонента танина. Танин также способен раздражать желудочно-кишечный тракт, вызывая повышение кислотности. Гончар сообщила, что«людям с язвой или болезнью двенадцатиперстной кишки лучше не пить зеленый чай, чтобы не спровоцировать обострения».Людям, у которых имеются проблемы с засыпанием ночью или бессонница, не следует пить зеленый чай вечером. Тем, кто не имеет противопоказаний к питью чая, специалист посоветовала употреблять напиток через час после еды.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки