Людям с одним симптомом посоветовали провериться на рак сердца

Кардиолог Марсело Биттенкурт назвал самый распространенный симптом рака сердца.Как рассказал Биттенкурт, злокачественные новообразования сердца приводят к нарушению кровотока в этом органе. В результате у человека возникает одышка, которая может появляться и во время физических нагрузок, и когда он лежит, пояснил врач.Этот симптом характерен для многих патологий сердечно-сосудистой системы, поэтому зачастую возникают сложности с диагностикой онкологического заболевания, добавил доктор. В связи с этим он посоветовал людям с хронической одышкой, которая сопровождается болью в груди, тахикардией, отеками ног, необъяснимой потерей веса и ночной потливостью, провериться на рак сердца.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки