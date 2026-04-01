У страдающих депрессией пожилых людей риск болезни Альцгеймера в 5 раз выше

Продольное исследование пожилых людей в Китае показало, что у людей, страдающих депрессией, риск развития болезни Альцгеймера почти в 5 раз выше, чем у их сверстников, не страдающих депрессией. Риск развития сосудистой деменции у них был в 1,9 раза выше.Деменция — это общий термин, используемый для описания группы нейрокогнитивных расстройств, характеризующихся снижением памяти, мышления и способности к повседневной деятельности. Хотя риск развития деменции явно увеличивается с возрастом, она не является нормальной частью старения. Она вызвана лежащей в основе патологией головного мозга, такой как нейродегенерация, повреждение сосудов или аномальное накопление белка.Наиболее распространенной формой деменции является болезнь Альцгеймера, за ней следуют сосудистая деменция, деменция с тельцами Леви и лобно-височная деменция. Типичные симптомы включают потерю памяти, нарушение логического мышления, трудности с речью и изменения личности или поведения. На ранних стадиях наблюдается легкая забывчивость, в то время как более поздние стадии характеризуются сильной дезориентацией и потерей независимости.Автор исследования Элейн Хэ Сюй и ее коллеги изучили взаимосвязь между депрессией и двумя конкретными типами деменции — болезнью Альцгеймера и сосудистой деменцией — в большой группе взрослых китайцев. Они отметили, что, хотя предыдущие исследования изучали связь между депрессией и деменцией, многие из них не различали конкретные подтипы заболевания и не исследовали динамику этой связи в динамике.Авторы исследования проанализировали данные электронных медицинских карт города Ичан, расположенного в центральной части материкового Китая. Система электронных медицинских карт Ичана объединяет общие демографические данные с записями о стационарном и амбулаторном лечении, диагнозами заболеваний, рецептами и данными о расходах на здравоохранение из 160 местных медицинских учреждений. Общая база данных охватывала 921 289 жителей в период с 2015 по 2023 год.На основе этого набора данных исследователи сосредоточились на лицах в возрасте 50 лет и старше, у которых на начало периода исследования (январь 2016 г.) не было деменции и имелись полные медицинские записи. В общей сложности они проанализировали данные 4341 человека с депрессией и сопоставили их с 43214 людьми без депрессии, имеющими схожие ключевые характеристики (такие как возраст и пол).Примерно 62% участников исследования составляли женщины, а их средний возраст на начало исследования составлял 64 года. Лица с диагнозом шизофрения, шизоаффективное расстройство или биполярное расстройство были исключены из анализа, чтобы изолировать специфические эффекты депрессии.Результаты показали, что за средний период наблюдения в 3,6 года у 1493 человек из исследуемой выборки развилась деменция. Средний возраст первого диагноза деменции составил 78 лет.По сравнению со сверстниками, не страдающими депрессией, у людей с депрессией риск развития любой формы деменции был в 2,2 раза выше. Риск развития болезни Альцгеймера был почти в 5 раз выше у людей с депрессией. Риск развития сосудистой деменции был почти в два раза выше. Дальнейший анализ показал, что этот повышенный риск болезни Альцгеймера и сосудистой деменции особенно характерен для пожилых людей (в возрасте 60 лет и старше), у которых диагностирована депрессия.Что особенно важно, исследователи обнаружили U-образную временную зависимость между депрессией и болезнью Альцгеймера. Риск постановки диагноза болезни Альцгеймера резко возрастал в два разных временных промежутка: менее чем через два года после постановки диагноза депрессии и снова через шесть-восемь лет.Исследователи предполагают, что это означает, что депрессия действует двумя способами. Кратковременная депрессия в пожилом возрасте может фактически являться «продромальным периодом» — ранним предупреждающим симптомом скрытой, недиагностированной болезни Альцгеймера. И наоборот, длительная депрессия (продолжающаяся от шести до восьми лет) действует как физический фактор риска, где многолетняя дисрегуляция иммунной системы и биологический стресс активно способствуют дегенерации мозга. Интересно, что эта U-образная закономерность была уникальна для болезни Альцгеймера; для сосудистой деменции риск увеличивался только после длительного воздействия депрессии в течение шести-восьми лет.«Наше исследование демонстрирует устойчивую связь между депрессией и развитием деменции, при этом корреляция с болезнью Альцгеймера (БА) сильнее, чем с сосудистой деменцией (СД). Уникальная временная взаимосвязь предполагает, что депрессия может служить как фактором риска, так и продромальным симптомом БА, и исключительно фактором риска для СД», — заключили авторы исследования.Данное исследование способствует научному пониманию взаимосвязи между деменцией и депрессией у пожилых людей. Однако данные исследования были получены в одном городе с относительно однородным населением, поэтому результаты в других странах и географических регионах могут отличаться.Кроме того, авторы исследования сообщают, что доля людей с диагнозом болезни Альцгеймера в их наборе данных была ниже, чем предполагалось по результатам национального обследования в Китае, что оставляет возможность того, что это заболевание недостаточно диагностировалось в исследуемом регионе. Наконец, в наборе данных отсутствовала информация о факторах образа жизни, таких как курение, диета и физические упражнения, которые, как известно, влияют на риск развития деменции.

