Раскрыта удивительная связь между здоровьем рта и циррозом печени

Регулярный уход за зубами может существенно снизить риски для пациентов с циррозом печени, включая вероятность развития рака печени и частые госпитализации.В исследовании, которое охватывало медицинские записи почти 48 000 пациентов, страдающих компенсированным циррозом печени, было показано: те, кто регулярно посещал стоматолога, демонстрировали на 27 процентов меньший риск развития рака печени, а также на 15 процентов меньший риск возникновения асцита — накопления жидкости в животе, сигнализирующего о прогрессировании заболевания. Также эти пациенты на 19 процентов реже страдали от печеночной энцефалопатии, нарушений мозговой деятельности из-за накопления токсинов.Исследователи также установили, что регулярные стоматологические осмотры снижали вероятность госпитализаций на 15 процентов, а для проблем, связанных с печенью, риск госпитализации снижался на 20 процентов. Важно, что эти результаты были связаны именно с уходом за зубами, а не с другими профилактическими мерами, такими как колоноскопия, которая не показала такой же связи с улучшением состояния печени.Автор исследования отметил, что регулярные чистки зубов могут уменьшать воспаление и снижать уровень вредных бактерий в организме, что, вероятно, играет важную роль в улучшении состояния пациентов с циррозом. Несмотря на это, дополнительные визиты к стоматологу не приводили к значительным улучшениям — достаточно одного посещения в год.

