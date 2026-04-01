Потеря костной массы у женщин связана со здоровьем сердца

Согласно новому исследованию, здоровье сердца у женщин, по-видимому, связано со здоровьем костей. Как поясняют исследователи в статье, опубликованной в журнале The Lancet Regional Health-Americas, у женщин, получивших высокие баллы по недавно разработанному калькулятору риска сердечно-сосудистых заболеваний, вероятность перелома бедра почти вдвое выше.«Хотя предыдущие исследования указывали на связь между сердечно-сосудистыми заболеваниями и риском переломов, нас удивила величина этой связи с риском перелома бедра», — поясняет ведущий исследователь Рафека Хоссейн из Медицинской школы Тулейнского университета в Новом Орлеане.«Оба этих заболевания распространены и обходятся дорого, и снижение риска их возникновения может улучшить жизнь пожилых людей», — говорится в пресс-релизе.Новое исследование посвящено калькулятору PREVENT, инструменту оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний, выпущенному Американской кардиологической ассоциацией в 2023 году. PREVENT оценивает 10-летний и 30-летний риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у человека.Исследователи обработали данные более чем 21 000 женщин, участвующих в текущем исследовании здоровья, с помощью калькулятора PREVENT. Затем команда сравнила их показатели риска сердечно-сосудистых заболеваний с наличием у них переломов.Исследование показало, что у женщин, входящих в группу с самым высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, риск перелома бедра был на 93% выше по сравнению с женщинами из группы с самым низким риском.Аналогично, у женщин с умеренным риском сердечно-сосудистых заболеваний риск перелома бедра был на 33% выше.У женщин из группы высокого риска переломы бедра также чаще происходили раньше, чем у женщин из группы низкого риска — в среднем через 15 лет против 20 лет. (В среднем половина женщин получила перелом бедра раньше, половина — позже.)«Забота о сердце и костях должна идти рука об руку», — подчеркивает Хоссейн.По словам исследователей, существует ряд биологических процессов, которые могут связывать здоровье сердца со здоровьем костей, включая хроническое воспаление; изменения в способе использования кальция организмом; и снижение кровотока к костям, вызванное закупоркой артерий.Снижение уровня эстрогена после менопаузы также может одновременно увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний и потери костной массы, добавили исследователи.«Многие из тех же факторов, которые защищают ваше сердце — регулярная физическая активность, сбалансированное питание, богатое кальцием и витамином D, отказ от курения и контроль таких заболеваний, как диабет и высокое кровяное давление, — также помогают защитить ваши кости», — отмечает Хоссейн. «Если вам сказали, что у вас средний или высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний, особенно если вы женщина в постменопаузе, возможно, стоит поговорить с врачом о скрининге состояния костей, учитывая множество эффективных методов лечения, снижающих риск переломов».Однако исследователи предупредили, что необходимы дополнительные исследования, прежде чем показатели риска сердечно-сосудистых заболеваний можно будет добавить к стандартным инструментам оценки риска переломов.

