Мужчинам старше 65 лет назвали нормальную продолжительность секса

Медсестра и специалистка по сексуальному здоровью Сара Мулиндва назвала нормальную продолжительность секса у мужчин старше 65 лет.По словам Мулиндвы, мужчины старше 65 лет достигают оргазма в среднем за 8,15 минуты. При этом 28 процентов участников опроса, на который сослалась специалистка, отметили, что им нужно от шести до десяти минут, а 26 процентов достигают оргазма за время от трех до пяти минут. Более часа требуется одному проценту мужчин старше 65 лет.Мулиндва добавила, что продолжительность полового акта достигает пика к 30 годам и постепенно сокращается по мере старения мужчины. В среднем же, как отметила медсестра, мужчинам из всех возрастных групп нужно от 10 до 15 минут для достижения оргазма.«Сколько бы вам ни было лет, важнее всего общение, техника и удовольствие, а не секундомер. Пары, которые сосредотачиваются на связи, экспериментируют и постоянно открыто общаются, могут испытывать большее удовлетворение», — заключила она.

