Бактерии прогрызли дыру: когда лечение зубов может привести к проблемам с сердцем

Москвич посетил стоматолога, а через девять месяцев узнал о колонии бактерий, которые «прогрызли» в его сердце дыру. По словам пострадавшего, причиной якобы стала замена больного зуба имплантом.Что произошлоПострадавший рассказал, что в декабре 2024 года посетил стоматолога, который порекомендовал ему удалить больной зуб и заменить его имплантом, что и было сделано. Утверждается, что имплант распаковывали при пациенте, поэтому неизвестно, могли ли на него попасть бактерии и как это произошло.Через девять месяцев после замены зуба мужчина впервые в жизни сделал ультразвуковое исследование сердца. Кардиолог сообщил пациенту, что он перенес «инфаркт на ногах» — в его сердце обнаружили колонию бактерий, которые «прогрызли» в органе дыру. По мнению специалиста, микроорганизмы могли попасть в сердце именно при установке зубного импланта.После обследования пациента госпитализировали, ему установили аортальный и митральный клапаны. Мужчина утверждает, что чувствует себя лучше, но все еще испытывает периодическую слабость и жалуется на громкое сердцебиение. По его словам, он направил жалобы руководству поликлиники, а также планирует обратиться в Следственный комитет, сообщает Telegram-канал 112.«Виноват» ли имплант?По мнению кардиолога Юрия Серебрянского, проблема могла быть вовсе не в импланте, как полагает лечащий врач пострадавшего мужчины.«Скорее всего, в этом случае проблема была в старом больном зубе. Может быть так, что корень удаленного зуба дочистили не до конца», — предположил специалист.Он рассказал, что действительно известны случаи, когда после того, как человеку удаляли больной зуб, у него развивался бактериальный эндокардит — тяжелое инфекционно-воспалительное поражение клапанов сердца, вызванное бактериями, попавшими в кровоток.«При этом диагнозе идет воспаление клапанного аппарата и воспаление внутренней стенки эндокарда. На них развиваются наросты», — описал кардиолог.Однако в этом случае, как считает врач, едва ли в проблемах с сердцем «виноват» имплант, тем более что его распаковали при пациенте.«Следовало бы сделать контрольный снимок после удаления зуба. Если на корне зуба развились наросты, то эндокардит мог распространиться по сосудам и "дойти" до сердца», — заключил Серебрянский.В некоторых случаях продолжительная икота может быть признаком инсульта. Однако это не единственное опасное состояние, которое может скрываться за таким симптомом. Чем еще опасна продолжительная икота и как от нее избавиться, выясняла «Вечерняя Москва».

