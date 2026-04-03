При нерегулярном сне повышен риск сердечно-сосудистых заболеваний

Высокие колебания сна в среднем возрасте могут указывать на повышенный риск серьезных сердечно-сосудистых заболеваний. Если, кроме того, регулярный сон составляет менее восьми часов, риск значительно возрастает.Исследователи из Университета Оулу (Финляндия) изучили, в какой степени регулярность сна влияет на риск серьезных сердечно-сосудистых заболеваний и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты были опубликованы в журнале BMC Cardiovascular Disorders.Давно известно, что качество и продолжительность сна оказывают значительное влияние на наше здоровье, и возможные связи с сердечно-сосудистыми заболеваниями уже были продемонстрированы в различных исследованиях.Например, шведская группа ученых в исследовании 2025 года пришла к выводу, что даже несколько ночей недосыпа могут создавать нагрузку на сердце и, таким образом, повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний.Используя данные 3231 человека, чьи режимы сна регистрировались в течение одной недели в возрасте 46 лет с помощью носимых устройств, а затем отслеживались в течение десяти лет, финская исследовательская группа попыталась определить влияние продолжительности сна на риск сердечно-сосудистых заболеваний и смерти.В общей сложности 128 участников перенесли серьезные сердечно-сосудистые события (включая летальные исходы) в течение периода наблюдения, при этом нерегулярная продолжительность сна была связана с повышенным риском, сообщает группа исследователей.Хотя эта связь была значимой только у участников, чья продолжительность сна была ниже медианы (чуть менее восьми часов) в группе, нерегулярная продолжительность сна была связана с удвоением риска серьезных сердечно-сосудистых событий у этих людей, далее заявили исследователи.По словам экспертов, это относилось как к колебаниям времени засыпания, так и к различной продолжительности сна в середине дня, в то время как время пробуждения, по-видимому, не оказывало существенного влияния.«Предыдущие исследования связывали нерегулярный режим сна с рисками для здоровья сердца, но это первый случай, когда мы отдельно изучили изменчивость времени засыпания, времени пробуждения и времени середины сна — и их независимую связь с серьезными сердечно-сосудистыми событиями», — сказала автор исследования Лаура Науха из Университета Оулу.«В целом, результаты подчеркивают, что регулярность режима сна, в частности, может быть важна для здоровья сердца, и «регулярный режим сна — это фактор, на который большинство из нас может повлиять», — заключила Науха.

