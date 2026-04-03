Мир пугают новой пандемией коронавируса: Ответ дал вирусолог
«Специалисты говорят о том, что он (вариант «Цикада». - Ред.) не имеет пандемичного потенциала. То есть от него не ожидают того, что это будет пандемия», - цитирует вирусолога РИА Новости.
Между тем, как сообщалось ранее, вариант коронавируса «Цикада» к настоящему моменту в России не обнаружен. Как сообщили в Роспотребнадзоре, специалисты продолжают молекулярно-генетический мониторинг возбудителей COVID-19 с углубленным исследованием проб из всех российских регионов.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил mamasha в категорию Инфекционные болезни
Добавить комментарий