Мир пугают новой пандемией коронавируса: Ответ дал вирусолог

Появление нового варианта COVID-19 «Цикада» вызвало вопросы относительно того, возможно ли объявление новой пандемии. Ответ на это дала доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.«Специалисты говорят о том, что он (вариант «Цикада». - Ред.) не имеет пандемичного потенциала. То есть от него не ожидают того, что это будет пандемия», - цитирует вирусолога РИА Новости.Между тем, как сообщалось ранее, вариант коронавируса «Цикада» к настоящему моменту в России не обнаружен. Как сообщили в Роспотребнадзоре, специалисты продолжают молекулярно-генетический мониторинг возбудителей COVID-19 с углубленным исследованием проб из всех российских регионов.

