JGR: женьшень положительно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы

Женьшень обладает весьма положительным влиянием на здоровье сердечно-сосудистой системы, а также терапевтическими свойствами против различных сердечно-сосудистых заболеваний. Недавняя обзорная статья раскрывает, какие из этих эффектов действительно поддаются проверке.Исследователи из Юго-Западного медицинского университета (Китай) проанализировали результаты исследований влияния женьшеня на профилактику и лечение сердечно-сосудистых заболеваний за период с 1998 по 2025 год и опубликовали свои результаты в Journal of Ginseng Research.В традиционной китайской медицине женьшень (Panax ginseng) является хорошо зарекомендовавшим себя лекарственным растением, и он также привлекает все больше внимания в современной медицине. Все больше исследований подтверждают его профилактические и терапевтические свойства, особенно против заболеваний сердечно-сосудистой системы.Научная группа представила всеобъемлющую обзорную статью, в которой изложены результаты исследований последних десятилетий и эффекты женьшеня, которые в настоящее время считаются доказанными.По словам экспертов, в период с 1998 по 2002 год исследования были сосредоточены в основном на потенциальном терапевтическом эффекте женьшеня при лечении сердечной недостаточности и лежащих в его основе механизмах, а также на модулирующем воздействии гинзенозидов на апоптоз после ишемически-реперфузионного повреждения миокарда.Систематическое исследование побочных эффектов и лекарственных взаимодействий также было ключевым направлением на этом этапе, чтобы оценить женьшень как потенциальное альтернативное терапевтическое средство при сердечно-сосудистых заболеваниях, поясняет группа исследователей.Кроме того, исследователям удалось выяснить некоторые механизмы, посредством которых женьшень защищает сердечно-сосудистую систему. По их словам, он оказывает свое действие в первую очередь за счет антиоксидантных и антиишемических свойств, а также за счет регуляции сосудистой функции.В период с 2003 по 2007 год исследования были сосредоточены, среди прочего, на механизмах действия женьшеня в облегчении сердечной недостаточности, вызванной доксорубицином, и на сигнальных путях, посредством которых женьшень модулирует сердечно-сосудистую систему и оказывает свое антиоксидантное действие. Были также изучены другие потенциально важные молекулярные механизмы.Исследовательская группа сообщает, что гинзенозиды из женьшеня оказывают защитное действие на сердечно-сосудистую систему через различные сигнальные пути, в частности, посредством регуляции апоптоза кардиомиоцитов и функции эндотелия.По словам экспертов, гинзенозид Rg1 был идентифицирован как ключевой активный ингредиент, и уже проведены предварительные исследования его клинического применения.С 2008 по 2012 год исследователи систематически характеризовали активные ингредиенты и клинические преимущества женьшеня как традиционного лекарственного растения и изучали молекулярные механизмы действия гинзенозидов в регуляции артериального давления, поясняют они.По словам экспертов, на этом этапе исследования также были сосредоточены на изучении терапевтических целей женьшеня в профилактике и лечении сердечной недостаточности. Постепенно проводились и другие небольшие клинические испытания, в том числе для оценки его пригодности в качестве дополнительной терапии сердечно-сосудистых заболеваний.В период с 2013 по 2018 год исследования женьшеня в лечении сердечно-сосудистых заболеваний систематически активизировались, а также был достигнут прогресс в фармакологическом применении гинзенозидов в профилактике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний, поясняет исследовательская группа.С 2019 по 2022 год потенциальные преимущества женьшеня для лечения сердечно-сосудистых осложнений, связанных с COVID-19, стали ключевым направлением исследований. По мнению экспертов, другие области исследований включали его влияние на воспалительные реакции, агрегацию тромбоцитов и функцию сосудов.Кроме того, на этом этапе в центре внимания оказались стандартизированные протоколы приготовления и оценка клинической применимости препаратов женьшеня, а также были проведены первоначальные исследования в новых областях, таких как метаболический синдром и сердечно-сосудистые осложнения, связанные с COVID-19.Исследователи подчеркивают, что стандартизированный контроль качества препаратов женьшеня и изучение их клинического применения знаменуют собой важный переход от фундаментальных исследований к клинической практике.Кроме того, стандартизированный контроль качества препаратов женьшеня и исследование их клинического применения знаменуют собой важный переход от фундаментальных исследований к клинической практике. По мнению экспертов, приоритетные направления исследований в период с 2023 по 2025 год были сосредоточены, среди прочего, на изучении зависимости «доза-эффект» препаратов женьшеня для изменения факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, а также на других механизмах, посредством которых гинзенозиды противодействуют атеросклерозу.В последнее время также возрос интерес к потенциальным преимуществам женьшеня в кардиоонкологии, в частности, к его защитным механизмам против кардиотоксичности, вызванной химиотерапией, и возможным нейропротекторным эффектам.В целом, результаты исследований на сегодняшний день подчеркивают огромный потенциал женьшеня в профилактике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний, и многие пациенты уже получают пользу от этого лекарственного растения. Однако в будущем женьшень может внести еще больший вклад в защиту здоровья сердечно-сосудистой системы.

