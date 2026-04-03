Врач успокоил мужчин с осечками в постели

Уролог Антон Чепкий успокоил мужчин, которые переживают из-за осечек в постели. На это тему он высказался в интервью для YouTube-канала руководительницы клиники превентивной медицины LIFE DROPS Евгении Беловой.Чепкий утверждает, что если осечки происходят лишь изредка, то это можно считать нормой. Он заверил, что, если это проблема появляется редко, переживать не стоит даже молодым мужчинам.Доктор объяснил, что существует большое количество факторов, которые приводят к неудачам в постели. Например, если мужчина переутомился, слишком долго занимался спортом или работал, выгорел, недавно перенес ту или иную болезнь, то совершить половой акт просто невозможно из-за хронической усталости. «Одна осечка — не приговор», — заключил Чепкий.

