Врачи развеяли три самых популярных мифа о сахарном диабете

Врачи Кейтлин Хиппли и Эрин Палински-Уэйд развеяли три самых популярных мифа о сахарном диабете.Одним из самых распространенных мифов Хиппли назвала утверждение, будто людям с диабетом нельзя есть фрукты, поскольку в них слишком много сахара. По ее словам, в действительности цельные фрукты содержат клетчатку, витамины и антиоксиданты, помогающие замедлить процесс усвоения сахара и тем самым избежать резких скачков его уровня.Вторым заблуждением она назвала мнение о том, что продукты с надписью «без сахара» безопасны для диабетиков. Хиппли объяснила, что они все равно могут содержать углеводы, повышающие уровень сахара в крови. При выборе продуктов врач посоветовала ориентироваться не на наличие или отсутствие сахара в составе, а общее количество клетчатки, белка и углеводов.Палински-Уэйд добавила, что утверждение, будто диабетикам нужно придерживаться низкоуглеводной или безуглеводной диеты, — это тоже миф. По ее словам, в действительности людям с этим заболеванием нужно не отказываться от углеводов, а правильно выбирать их. Врач порекомендовала отдавать предпочтение таким продуктам, как цельнозерновые или бобовые.

