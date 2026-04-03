Людям старше 35 лет назвали самые эффективные меры профилактики инфаркта
По словам доктора, снизить риск инфаркта помогут соблюдение принципов здорового образа жизни, полноценное и разнообразное питание и физическая активность: не менее 150 минут в неделю анаэробной нагрузки, например, плавание или ходьба, и две силовые тренировки. Также необходимо регулярно проходить профилактические осмотры, даже если ничего не беспокоит, добавила врач.
Важно также контролировать артериальное давление — с этой задачей помогут справиться, например, умные тонометры с возможностью обратной связи от врача. Кардиолог также заверила, что профилактику сердечно-сосудистых заболеваний нужно начинать как можно раньше.
