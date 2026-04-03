Людям старше 35 лет назвали самые эффективные меры профилактики инфаркта

В последние годы у людей в возрасте от 35 до 50 лет стали чаще случаться инфаркты, заявила кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Элла Виноградова. Врач назвала им самые эффективные методы профилактики этой патологии.По словам доктора, снизить риск инфаркта помогут соблюдение принципов здорового образа жизни, полноценное и разнообразное питание и физическая активность: не менее 150 минут в неделю анаэробной нагрузки, например, плавание или ходьба, и две силовые тренировки. Также необходимо регулярно проходить профилактические осмотры, даже если ничего не беспокоит, добавила врач.Важно также контролировать артериальное давление — с этой задачей помогут справиться, например, умные тонометры с возможностью обратной связи от врача. Кардиолог также заверила, что профилактику сердечно-сосудистых заболеваний нужно начинать как можно раньше.

