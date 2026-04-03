Россиянам объяснили пользу заражения глистами
Сухарева утверждает, что при заражении глистами снижается риск возникновения аутоиммунных заболеваний, аллергии и даже рака. «Это происходит потому, что недиагностированные паразиты модулируют иммунную систему в направлении толерантности, а не воспаления», — объяснила она.
При этом специалистка подчеркнула, что некоторые гельминты, напротив, повышают риск развития нескольких видов рака. В качестве примера она привела печеночного сосальщика.
Доктор добавила, что неожиданную пользу могут приносить и некоторые другие болезни. Например, пародонтоз защищает от кариеса, бактерия хеликобактер пилори — от бронхиальной астмы и рака пищевода, синдром Жильбера
— от сердечно-сосудистых заболеваний, синдром раздраженного кишечника — от колоректального рака, а серповидноклеточная анемия
— от малярии.
