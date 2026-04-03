Врач-уролог рассказала, чем опасен интерстициальный цистит для женщин

Цистит перестал восприниматься исключительно как сезонная проблема, связанная с переохлаждением. Все чаще врачи сталкиваются с хронической неинфекционной формой заболевания, известной как интерстициальный цистит. О том, как распознать эту патологию, кто находится в группе риска и как облегчить состояние, рассказала врач-уролог.По словам врача-уролога сети лабораторий ИНВИТРО Евгении Агаповой, цистит остается серьезной проблемой для женщин разных возрастов. Если ранее обострения часто связывали с холодным временем года, то сегодня медицинское сообщество рассматривает заболевание шире. Особое внимание уделяется идиопатическому, или интерстициальному циститу, который представляет собой неинфекционное воспаление мочевого пузыря.Евгения Агапова пояснила, что интерстициальный цистит, также называемый синдромом болезненного мочевого пузыря, является хроническим заболеванием. Пациенты испытывают боль или дискомфорт в области органа, которые усиливаются при его наполнении, а также жалуются на учащенное мочеиспускание малыми порциями. Врач отметила ключевое отличие от острой формы: при интерстициальном цистите анализы мочи чаще всего остаются в норме или показывают незначительные изменения. Заболевание может длиться годами и полностью не излечивается. В некоторых случаях на стенках мочевого пузыря формируются язвы, хотя встречаются и безъязвенные формы, приводящие к снижению емкости органа. Точные причины патологии до конца не выяснены, однако предполагается роль нарушений барьерной функции слизистой, нейрогенных и воспалительных процессов.Касаясь распространенности болезни, уролог сообщила, что острый цистит встречается у более чем половины женщин хотя бы раз в жизни. Хроническая форма развивается примерно у 10% пациенток. Интерстициальный цистит диагностируется реже: по данным США, симптомы наблюдаются у 2,7–6,5% женщин. Чаще всего заболевание выявляется в среднем и старшем возрасте, хотя первые признаки могут появиться еще в детстве. Диагноз нередко устанавливается спустя несколько лет после начала симптомов, а точная статистика по России пока неизвестна.Специалист подчеркнула, что тип телосложения и характер не оказывают значительного влияния на риск развития болезни. Однако стресс, гормональные колебания, образ жизни и сопутствующие патологии мочеполовой системы могут повышать вероятность обострений.Лечение интерстициального цистита, по словам Евгении Агаповой, всегда носит комплексный и длительный характер. Терапия включает изменение образа жизни, устранение провоцирующих факторов, а также методы, направленные на снижение боли и восстановление функций мочевого пузыря. Значительное внимание уделяется психологической поддержке и обучению пациента методам снижения стресса. В ряде случаев применяются процедуры для уменьшения воспаления и восстановления слизистой, а при необходимости – минимально инвазивные вмешательства. Оптимальным считается междисциплинарный подход с участием урологов, физиотерапевтов, психологов и гинекологов. Эффективность лечения зависит от индивидуальных особенностей пациента и соблюдения рекомендаций.Специфической профилактики этой патологии не существует. Тем не менее, врач рекомендовала поддерживать правильный образ жизни и своевременно обращаться за медицинской помощью. Важно соблюдать питьевой режим, правила гигиены и комфортный режим одежды. Поддержка здоровья влагалища и внимание к гормональному состоянию, особенно в период менопаузы, также уменьшают риск обострений. Ключевое значение имеет ранняя диагностика, позволяющая снизить проявления симптомов и улучшить качество жизни.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки