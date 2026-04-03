Развеян популярный миф об опасности яиц

Содержащийся в желтках яиц холестерин вопреки заблуждениям полезен, рассказала нутрициолог Елена Елизарова.По словам врача, долгое время считалась, что яичный желток может быть вредным, так как в нем содержится холестерин. Однако на самом деле холестерин необходим организму, так как он участвует в синтезе некоторых гормонов и является составляющей клеточных мембран, заверила Елизарова.Кроме того, помимо холестерина, в яйцах есть лецитин, а их соотношение в этом продукте таково, что оно помогает регулировать жировой обмен.По словам врача, в день рекомендуется съедать от одного до полутора яиц. «Куриные яйца достаточно просты в приготовлении, и большинству людей не только можно, но и рекомендовано употреблять каждый день. Главное правило — соблюдать умеренность и учитывать индивидуальные особенности организма», — заключила нутрициолог.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки