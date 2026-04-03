Когда лучше принимать ибупрофена, а когда – парацетамол?

Ибупрофен и парацетамол являются самыми популярными жаропонижающими средствами, востребованными в сезон эпидемии гриппа и ОРВИ.

Когда лучше принимать ибупрофена, а когда – парацетамол? Ответом на вопрос поделился британский фармацевт Аббас Канани, его рекомендации об этом опубликовало издание Mirror.

Парацетамол. Фармацевт пояснил, что его прием в случае респираторных инфекций является более эффективным для снижения температуры. Специалист заявил, что если ключевым недомоганием становится жар или лихорадка вкупе с головной болью, то лучше принять парацетамол.

Ибупрофен. Его использование предпочтительнее, если основным симптомом являются боли в теле. Такие боли становятся последствием воспаления – ибупрофен обладает противовоспалительным действием.

В тех случаях, когда заболевший чувствует себя очень плохо, два лекарства можно принять вместе, сказал фармацевт Аббас Канани.

В то же время эксперт предупредил, что ибупрофен может вызывать аллергические реакции. Люди, которые его используют, должны знать, что у них нет аллергии на класс препаратов, к которым принадлежит данное лекарство.

Также специалист отметил, что хотя ибупрофен и парацетамол помогают при болях и температуре, они мало помогут тем, кто страдает от кашля и заложенности носа. Эти состояния требуют отдельных средств лечения.

«При приеме лекарств в обстоятельствах простуды и гриппа всегда внимательно читайте инструкцию и следуйте тем правилам приема, которые в ней изложены. Не все лекарства можно совмещать. Те же парацетамол и ибупрофен нельзя больше принимать или смешивать ни с каким другим препаратом», - резюмировал фармацевт.

