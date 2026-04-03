Ибупрофен и парацетамол являются самыми популярными жаропонижающими средствами, востребованными в сезон эпидемии гриппа и ОРВИ.Когда лучше принимать ибупрофена, а когда – парацетамол? Ответом на вопрос поделился британский фармацевт Аббас Канани, его рекомендации об этом опубликовало издание Mirror.Парацетамол. Фармацевт пояснил, что его прием в случае респираторных инфекций является более эффективным для снижения температуры. Специалист заявил, что если ключевым недомоганием становится жар или лихорадка вкупе с головной болью, то лучше принять парацетамол.Ибупрофен. Его использование предпочтительнее, если основным симптомом являются боли в теле. Такие боли становятся последствием воспаления – ибупрофен обладает противовоспалительным действием.В тех случаях, когда заболевший чувствует себя очень плохо, два лекарства можно принять вместе, сказал фармацевт Аббас Канани.В то же время эксперт предупредил, что ибупрофен может вызывать аллергические реакции. Люди, которые его используют, должны знать, что у них нет аллергии на класс препаратов, к которым принадлежит данное лекарство.Также специалист отметил, что хотя ибупрофен и парацетамол помогают при болях и температуре, они мало помогут тем, кто страдает от кашля и заложенности носа. Эти состояния требуют отдельных средств лечения.«При приеме лекарств в обстоятельствах простуды и гриппа всегда внимательно читайте инструкцию и следуйте тем правилам приема, которые в ней изложены. Не все лекарства можно совмещать. Те же парацетамол и ибупрофен нельзя больше принимать или смешивать ни с каким другим препаратом», - резюмировал фармацевт.

