Когда лучше принимать ибупрофена, а когда – парацетамол?
Когда лучше принимать ибупрофена, а когда – парацетамол? Ответом на вопрос поделился британский фармацевт Аббас Канани, его рекомендации об этом опубликовало издание Mirror.
Парацетамол. Фармацевт пояснил, что его прием в случае респираторных инфекций является более эффективным для снижения температуры. Специалист заявил, что если ключевым недомоганием становится жар или лихорадка вкупе с головной болью, то лучше принять парацетамол.
Ибупрофен. Его использование предпочтительнее, если основным симптомом являются боли в теле. Такие боли становятся последствием воспаления – ибупрофен обладает противовоспалительным действием.
В тех случаях, когда заболевший чувствует себя очень плохо, два лекарства можно принять вместе, сказал фармацевт Аббас Канани.
В то же время эксперт предупредил, что ибупрофен может вызывать аллергические реакции. Люди, которые его используют, должны знать, что у них нет аллергии на класс препаратов, к которым принадлежит данное лекарство.
Также специалист отметил, что хотя ибупрофен и парацетамол помогают при болях и температуре, они мало помогут тем, кто страдает от кашля и заложенности носа. Эти состояния требуют отдельных средств лечения.
«При приеме лекарств в обстоятельствах простуды и гриппа всегда внимательно читайте инструкцию и следуйте тем правилам приема, которые в ней изложены. Не все лекарства можно совмещать. Те же парацетамол и ибупрофен нельзя больше принимать или смешивать ни с каким другим препаратом», - резюмировал фармацевт.
