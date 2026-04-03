Врач рассказала, чем опасно красить яйца на Пасху

В преддверии Пасхи многие планируют покрасить яйца к празднику, но важно правильно выбрать красители – иначе есть риск испортить продукты или навредить здоровью.Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью «Вечерней Москве» предупредила, что нельзя использовать для окрашивания яиц фломастеры, маркеры и обычные краски для рисования.«Окраситься может не только скорлупа, но и белковая часть. Потом такие яйца есть опасно, потому что можно отравиться химикатами, содержащимися в маркере или фломастере», – пояснила Соломатина.Подобные химические соединения, добавила врач, способны вызвать аллергическую реакцию у некоторых людей. Эксперт подчеркнула, что безопаснее всего применять пищевые краски.«Сегодня можно услышать очень много страшилок на тему того, что в этих самых красителях ядовитое токсичное составляющее. Но это глупости, потому что товар, дошедший до продуктовой лавки магазина, прошёл несколько этапов тестирования, прежде чем оказаться в торговой точке», – отметила Соломатина.Она при этом напомнила и о традиционных способах окрашивания, проверенных поколениями.«Всеми любимые и очень знаменитые способы: луковая шелуха и свекольный сок. Что может быть безопаснее, доступнее и лучше этих продуктов? Чтобы появился красивый узор, можно перед тем, как погрузить яйцо в луковый отвар, закрепить на нём листок петрушки или любого другого съедобного растения, завернуть, как это делали раньше, в марлю и погрузить его в кипящую воду. На выходе получится оригинальный узор красивого коньячного оттенка», – резюмировал диетолог.

