Иммунолог Болибок перечислил надежные меры профилактики гриппа
Иммунолог Болибок затронул в интервью тему средств, обеспечивающих профилактику гриппа. В частности, с этой целью можно принимать препарат «Осельтамивир», заявил врач.
«Против гриппа у нас есть препарат «Осельтамивир» – против гриппа А, свиного гриппа, который сейчас атакует», - сказал Болибок службе новостей НСН.
Специалист уточнил, что данный препарат можно использовать для профилактики заражения тем, кто собирается на новогодние мероприятия.
Также иммунолог перечислил другие надежные меры профилактики гриппа –
«это маски, дистанцирование, проветривание помещений, мытье рук и умывание лица».
Владимир Болибок посоветовал доверять защитному эффекту масок и обязательно носить их в многолюдных местах. По словам эксперта, ношение СИЗ снижает вероятность инфицирования гриппом в 20 раз.
