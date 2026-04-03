Иммунолог Болибок перечислил надежные меры профилактики гриппа

Врач Владимир Болибок назвал ношение масок одним из надежных способов повысить защиту организма от заражения гриппом.

Иммунолог Болибок затронул в интервью тему средств, обеспечивающих профилактику гриппа. В частности, с этой целью можно принимать препарат «Осельтамивир», заявил врач.

«Против гриппа у нас есть препарат «Осельтамивир» – против гриппа А, свиного гриппа, который сейчас атакует», - сказал Болибок службе новостей НСН.

Специалист уточнил, что данный препарат можно использовать для профилактики заражения тем, кто собирается на новогодние мероприятия.

Также иммунолог перечислил другие надежные меры профилактики гриппа –

«это маски, дистанцирование, проветривание помещений, мытье рук и умывание лица».

Владимир Болибок посоветовал доверять защитному эффекту масок и обязательно носить их в многолюдных местах. По словам эксперта, ношение СИЗ снижает вероятность инфицирования гриппом в 20 раз.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Добавил belyash в категорию Инфекционные болезни

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь