Cell Metabolism: Эти продукты разрушают здоровье даже при небольшом потреблении

Даже краткосрочный переход на ультраобработанные продукты способен заметно ухудшить обмен веществ и репродуктивное здоровье. Таков вывод международной команды ученых.Ультраобработанные продукты создаются промышленным способом как смеси из рафинированных ингредиентов и добавок, таких как сахар, модифицированные жиры, крахмал, усилители вкуса и консерванты. Это снеки, сладкие напитки, готовые блюда и продукты из переработанного мяса. Давно известна их связь с ожирением и болезнями сердца, но новое исследование показало: вред заключается не только в переедании.К исследованию привлекли 43 здоровых мужчин 20–35 лет. Все они по три недели придерживались двух типов питания — с обилием ультраобработанных продуктов и при минимуме обработанной пищей. Рационы сбалансировали по белкам, жирам и углеводам, а часть из них получала одинаковый объём калорий, для исключения влияния переедания.Несмотря на соблюдение этих условий, на «западной» диете испытуемые набирали в среднем 1,3–1,4 кг в сравнении с периодом гармоничного питания. Важно: прирастала именно жировая масса, но не мышечная. Параллельно снижались и метаболические показатели: увеличивался уровень общего и соотношение «плохого» и «хорошего» холестерина. У части испытуемых параллельно повышалось диастолическое давление.Особенно ощутимые негативные изменения выявили в репродуктивной системе. У мужчин понижался уровень фолликулостимулирующего гормона, призванного регулировать сперматогенез, отмечалась и тенденция к уменьшению тестостерона и подвижности сперматозоидов.В крови участников после ультраобработанной пищи находили повышенные уровни веществ, связанных с фталатами — соединениями из пластика, а также обнаруживалось уменьшение уровня лития, который важен для регуляции настроения. Что приводило к ухудшению психологического состояния.Авторы акцентируют: негативный эффект проявлялся независимо от калорийности меню. То есть, вред вызывается не только количеством пищи, главное заключается в её качестве.

