Не только при стрессе: терапевт Кондрахин рассказал о пользе магниевой воды

Зумеры справляются со стрессом с помощью магниевой воды. Применяют ее по-разному: пьют, чтобы успокоиться, и принимают с ней ванны. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, действительно ли полезна вода, обогащенная магнием.Магний успокаивает нервную систему, снижает выработку гормонов стресса (кортизола), а также влияет на эластичность сосудов, рассказал «ВМ» врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.— На фоне стресса могут возникать нервные спазмы сосудов, магний способен расправить их стенки, улучшить кровообращение, тем самым устранив нервное возбуждение. Поэтому пить магниевую воду и принимать с ней ванну действительно полезно, — отметил специалист.Блокировка нервно-мышечных импульсов с помощью магния также положительно влияет на мозговую деятельность, сообщил доктор:— Когда сосуды расправляются, улучшается кровоснабжение, мозг обогащается кислородом. Его активность снижается, поэтому человек чувствует расслабление в теле.Кроме того, магний является важным микроэлементом, отвечающим за выработку коллагена. Если магния в организме недостаточно, синтез коллагена замедляется, а кожа становится менее эластичной, добавил врач.По словам терапевта, пить магниевую воду и принимать ванну с магниевой солью рекомендовано:при нарушениях сна;стрессах;тревожных состояниях;хронической усталости;мигрени;головных болях;чувстве разбитости во время пробуждения;раздражительности;повышенном артериальном давлении.Магний — это не просто добавка «на всякий случай», а ключевой элемент, от баланса которого зависит работа сразу нескольких систем организма. Как понять, что магния действительно не хватает, в каких продуктах он содержится и чем опасен его переизбыток, «Вечерняя Москва» узнала у невролога Елены Мирошник.

