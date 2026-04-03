Не только при стрессе: терапевт Кондрахин рассказал о пользе магниевой воды

Зумеры справляются со стрессом с помощью магниевой воды. Применяют ее по-разному: пьют, чтобы успокоиться, и принимают с ней ванны. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, действительно ли полезна вода, обогащенная магнием.

Магний успокаивает нервную систему, снижает выработку гормонов стресса (кортизола), а также влияет на эластичность сосудов, рассказал «ВМ» врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

— На фоне стресса могут возникать нервные спазмы сосудов, магний способен расправить их стенки, улучшить кровообращение, тем самым устранив нервное возбуждение. Поэтому пить магниевую воду и принимать с ней ванну действительно полезно, — отметил специалист.

Блокировка нервно-мышечных импульсов с помощью магния также положительно влияет на мозговую деятельность, сообщил доктор:

— Когда сосуды расправляются, улучшается кровоснабжение, мозг обогащается кислородом. Его активность снижается, поэтому человек чувствует расслабление в теле.

Кроме того, магний является важным микроэлементом, отвечающим за выработку коллагена. Если магния в организме недостаточно, синтез коллагена замедляется, а кожа становится менее эластичной, добавил врач.

По словам терапевта, пить магниевую воду и принимать ванну с магниевой солью рекомендовано:

при нарушениях сна;
стрессах;
тревожных состояниях;
хронической усталости;
мигрени;
головных болях;
чувстве разбитости во время пробуждения;
раздражительности;
повышенном артериальном давлении.

Магний — это не просто добавка «на всякий случай», а ключевой элемент, от баланса которого зависит работа сразу нескольких систем организма. Как понять, что магния действительно не хватает, в каких продуктах он содержится и чем опасен его переизбыток, «Вечерняя Москва» узнала у невролога Елены Мирошник.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Добавил valyuha в категорию Разное

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь