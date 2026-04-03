Не только при стрессе: терапевт Кондрахин рассказал о пользе магниевой воды
Магний успокаивает нервную систему, снижает выработку гормонов стресса (кортизола), а также влияет на эластичность сосудов, рассказал «ВМ» врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
— На фоне стресса могут возникать нервные спазмы сосудов, магний способен расправить их стенки, улучшить кровообращение, тем самым устранив нервное возбуждение. Поэтому пить магниевую воду и принимать с ней ванну действительно полезно, — отметил специалист.
Блокировка нервно-мышечных импульсов с помощью магния также положительно влияет на мозговую деятельность, сообщил доктор:
— Когда сосуды расправляются, улучшается кровоснабжение, мозг обогащается кислородом. Его активность снижается, поэтому человек чувствует расслабление в теле.
Кроме того, магний является важным микроэлементом, отвечающим за выработку коллагена. Если магния в организме недостаточно, синтез коллагена замедляется, а кожа становится менее эластичной, добавил врач.
По словам терапевта, пить магниевую воду и принимать ванну с магниевой солью рекомендовано:
при нарушениях сна;
стрессах;
тревожных состояниях;
хронической усталости;
мигрени;
головных болях;
чувстве разбитости во время пробуждения;
раздражительности;
повышенном артериальном давлении.
Магний — это не просто добавка «на всякий случай», а ключевой элемент, от баланса которого зависит работа сразу нескольких систем организма. Как понять, что магния действительно не хватает, в каких продуктах он содержится и чем опасен его переизбыток, «Вечерняя Москва» узнала у невролога Елены Мирошник.
