Развеян один из распространённых мифов о тестостероне

Группа ученых из Гетеборгского университета установила, что усталость и депрессия у мужчин не связаны напрямую с уровнем тестостерона.В последние годы часто звучит мнение о важной роли тестостерона как источника мужских проблем со здоровьем. Многие уверены, что его дефицит провоцирует упадок сил и ухудшение настроения. Но метаанализ данных масштабных исследований в США и Швеции доказал: в реальности связь между гормоном и общим состоянием намного слабее, нежели принято считать.Авторы исследования уверены, что самая заметная зависимость реально существует в сфере сексуального здоровья — происходит снижение либидо, нарушения эрекции. Но даже тут корреляция с концентрацией тестостерона оказалась слабой.Другие точки влияния гормона – тоже есть. Повышенный уровень тестостерона связан с ростом мышечной массы и уменьшением объёма жира внутри мышц, особенно, в области живота, поясницы и бедер, что позитивно отражается на метаболизме.Исследование также выяснило, что малый уровень тестостерона вызывает хроническое воспаление в организме. Но ученые считают, что усталость, апатия или депрессия чаще имеют иное объяснение: возраст, образ жизни, сопутствующие заболевания и объём абдоминального жира.

