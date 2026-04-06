Врач предупредил о риске развития рака из-за популярного варианта завтрака
Абельян заявил, что печенье нельзя назвать полноценным приемом пищи. Этот продукт провоцирует возникновение множества заболеваний и хронического воспаления в организме. «Печенье, которое вы едите на завтрак, связано с более высокой частотой развития рака», — подчеркнул доктор.
Кроме того, если на завтрак есть только печенье, это может привести к перееданию, поскольку этим лакомством невозможно насытиться, добавил врач. После его употребления происходит резкий скачок уровня глюкозы в крови. «Печенье вредно для нашей сердечно-сосудистой и иммунной систем», — подытожил Абельян.
