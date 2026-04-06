Нерегулярный режим отхода ко сну может удвоить риск инфаркта и инсульта

Новое исследование показало, что значительные колебания времени отхода ко сну могут удвоить риск серьезных сердечно-сосудистых заболеваний в среднем возрасте у людей, проводящих в постели менее восьми часов.Это открытие превращает обычную повседневную привычку в видимый предупреждающий знак, предполагая, что когда сон начинает прерываться, опасность для сердца может возрастать.В ходе недельного наблюдения за ночными сменами в Северной Финляндии было установлено, что некоторые люди среднего возраста ложились спать в разное время суток.На основе этих данных Лаура Науха из Университета Оулу задокументировала наиболее очевидную опасность, связанную с колебаниями времени отхода ко сну, а не со временем пробуждения утром.Эта закономерность наиболее ярко проявилась среди людей, проводивших в постели менее восьми часов, где нерегулярный сон был связан с самым высоким риском. Результат указывает на проблему, более серьезную, чем просто один поздний вечер, и поднимает более широкий вопрос о том, что на самом деле отражает регулярность сна.Данные были получены от 3231 участника Северной финской когорты 1966 года рождения, за которой наблюдали на протяжении десятилетий. В возрасте 46 лет участники в течение недели носили устройства для мониторинга активности, что позволило исследователям объективно оценить, когда начинались и заканчивались ночи.Затем в медицинских записях отслеживались случаи инфарктов, инсультов, госпитализаций по поводу сердечной недостаточности и смертей от сердечно-сосудистых заболеваний до конца 2023 года.Поскольку за одними и теми же людьми наблюдали в течение длительного времени, нерегулярность отхода ко сну можно было сопоставить с более поздними событиями, а не с настроением.В ходе последующего наблюдения у 128 участников, или у четырех процентов, во всей группе произошло серьезное сердечно-сосудистое событие.Риск повысился только в группе, проводившей в постели меньше медианного значения, составляющего чуть менее восьми часов, согласно данным исследования.В группе людей, которые спали меньше, нерегулярное время отхода ко сну примерно вдвое повышало риск возникновения неприятных событий, и в середине ночи наблюдалась почти такая же закономерность.Напротив, само время пробуждения не давало никаких явных предупреждений, что сужало круг возможных причин до момента начала и наступления ночи.Регулярный сон поддерживает циркадные ритмы организма — его внутренние 24-часовые часы — в синхронизации со светом, гормональными циклами и кровяным давлением. Когда время отхода ко сну сдвигается от одной ночи к другой, это может нарушиться, создавая дополнительную нагрузку на сердце в часы, обычно предназначенные для отдыха.Сокращение продолжительности ночи может усугубить нагрузку, поскольку организм теряет время на восстановление и нарушает привычный режим. Данное биологическое объяснение не доказывает причинно-следственную связь в этом исследовании, однако оно соответствует тому, что уже известно исследователям сердца.Оказалось, что время отхода ко сну является более наглядным сигналом, поскольку оно часто отражает то, как ослабевает или, наоборот, укрепляется повседневная рутина.«Наши результаты показывают, что регулярность отхода ко сну, в частности, может быть важна для здоровья сердца. Она отражает ритмы повседневной жизни и то, насколько они изменчивы», — сказала Науха.Полученные результаты акцентируют внимание на повторяющихся привычках, а не на том, предпочитает ли человек просто раннее или позднее утро. Мониторы фиксировали время, проведенное в постели, а не полную глубину или качество сна за каждую ночь.Человек может провести восемь часов в положении лежа и все равно получить беспокойный, прерывистый сон, который изматывает сердце.За одну неделю невозможно зафиксировать все времена года, отпуска, болезни или стрессовые периоды в жизни человека. Тем не менее, данные с устройства обычно дают более стабильную картину, чем одни только данные из памяти, и это затрудняет опровержение полученных результатов.Результатом стала не просто смутная усталость или незначительный медицинский осмотр, а серьезное заболевание, требующее специализированной медицинской помощи.Исследователи подсчитали количество инфарктов, инсультов, госпитализаций по поводу сердечной недостаточности, опасных болей в груди, требующих неотложной помощи, и смертей от сердечно-сосудистых заболеваний.Такое узкое определение позволило сохранить ясность и строгость конечной точки, сосредоточившись на серьезных последствиях, а не смешивая их с более легкими симптомами. Меньшее количество событий также означает большую неопределенность, и это одна из причин, по которой исследование не может разрешить все оставшиеся сомнения.Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний сон важен не только в количественном выражении, но и в плане повторяющегося режима сна ночь за ночью.«Соблюдение регулярного режима сна — это один из факторов, на который большинство из нас может повлиять», — сказала Науха.Защита времени отхода ко сну кажется простой задачей, но она указывает на нечто более практичное и, возможно, более простое, чем изменение многих других факторов риска.

