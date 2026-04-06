Место проживания может влиять на скорость старения мозга

Старение мозга происходит не изолированно. Воздух, которым мы дышим, места, которые посещаем, и условия, в которых живем, — все это может влиять на процесс старения мозга.Новое глобальное исследование показывает, что здоровье мозга зависит не только от личных привычек, но и от окружающего мира.Ученые из Глобального института здоровья мозга при Тринити-колледже в Дублине изучили процессы старения мозга в 34 странах. Исследователи проанализировали, как различные условия окружающей среды влияют на биологический возраст мозга. Биологический возраст мозга показывает, насколько стар мозг в настоящее время, а не просто количество прожитых лет.Команда проанализировала данные 18 701 человека. Результаты показали, что мозг может стареть быстрее или медленнее в зависимости от условий окружающей среды и социального окружения.Чистый воздух, безопасное жилье и равный доступ к здравоохранению помогают мозгу оставаться молодым. С другой стороны, загрязнение окружающей среды и неравенство могут ускорить старение мозга.Для объяснения своих выводов исследователи использовали концепцию экспозома. Экспозом — это совокупность факторов окружающей среды, социальных факторов и факторов образа жизни, которым человек подвергается на протяжении всей своей жизни, и то, как эти совокупные влияния воздействуют на здоровье.Факторы, влияющие на экспозом, варьируются от качества воздуха и климата до уровня дохода, образования и даже стабильности правительства страны.Исследование показало, что эти факторы действуют не поодиночке. Напротив, они взаимодействуют и усиливают друг друга. Такое взаимодействие называется синдемическим эффектом. Когда одновременно возникает несколько вредных факторов, ущерб становится намного больше, чем от любого отдельного фактора.Исследователи измерили 73 различных фактора окружающей среды. К ним относятся уровень загрязнения, наличие зеленых насаждений, качество воды и социальное неравенство.При совместном изучении этих факторов их влияние на старение мозга стало гораздо яснее.Совокупный эффект объяснил в 15 раз больше изменений в процессе старения мозга, чем любой отдельный фактор. Это открытие показывает, что здоровье мозга зависит от сочетания различных факторов, а не от одной причины.«Наша цель состояла в том, чтобы проверить, объясняют ли совокупные, синдемические эффекты воздействия факторов окружающей среды вариативность старения мозга в разных популяциях лучше, чем отдельные воздействия или единичные клинические диагнозы», — сказал ведущий автор исследования Агустин Ибаньес из Университета Сан-Андрес.Физическая среда играет важную роль в старении мозга. Высокий уровень загрязнения, сильная жара и недостаток зеленых насаждений могут повредить структуру мозга. Эти изменения затрагивают области, связанные с памятью, эмоциями и основными функциями организма.Подобные повреждения могут возникать из-за воспаления, стресса внутри клеток и плохого кровообращения. Со временем эти проблемы могут привести к ускоренному старению мозга.Человек, живущий в загрязненной или перенаселенной среде, может ежедневно сталкиваться с этими рисками, даже не замечая долгосрочных последствий.Социальные факторы также оказывают сильное воздействие на мозг. Бедность, неравенство и отсутствие поддержки могут повышать уровень стресса в течение длительных периодов времени. Этот стресс влияет на области мозга, связанные с мышлением, эмоциями и социальным поведением.Мозг постоянно адаптируется к давлению. Длительный стресс может ускорить старение мозга. В некоторых случаях эти социальные проблемы могут оказывать более сильное воздействие, чем такие заболевания, как деменция. Это показывает, что психическое и социальное благополучие так же важны, как и физическое здоровье.В исследовании приняли участие эксперты из разных уголков мира.По словам Легаса, исследование предоставляет количественную основу для понимания того, как множественные факторы окружающей среды совместно влияют на старение мозга, выходя за рамки отдельных детерминантов.«Сочетание мультимодальной нейровизуализации с нелинейным моделированием позволяет нам выявлять сложные факторы, связывающие масштабные воздействия окружающей среды с мозговой коннективностью», — добавил Себастьян Могульнер из Гарвардского университета .Соавтор исследования Эрнан Эрнандес отметил, что включение в исследование множества стран и клинических групп подчеркивает глобальное разнообразие синдемических эффектов на здоровье мозга.Эти результаты меняют представление людей о здоровье мозга. Многие современные подходы сосредоточены на личных привычках, таких как питание и физические упражнения. Хотя эти привычки важны, они не отражают всей картины.Масштабные изменения могут иметь огромное значение. Более чистый воздух, лучшие жилищные условия и равный доступ к образованию и здравоохранению могут защитить здоровье мозга целых групп населения.Улучшение общественных пространств и сокращение неравенства могут замедлить старение мозга в более широком масштабе.Для улучшения здоровья мозга необходимы действия со стороны многих секторов. Правительства могут сократить загрязнение окружающей среды и улучшить городское планирование.Социальные системы могут поддерживать образование и удовлетворение основных потребностей. Сильные институты могут обеспечить равные возможности для всех граждан.Это исследование показывает, что здоровье мозга — это не только личная ответственность. Общество в целом играет важную роль. Когда улучшаются условия окружающей среды, это приносит пользу мозгу.

