Врач объяснила правила гигиены после дефекации
Как отметила Пашрича, после дефекации нужно воспользоваться туалетной бумагой. Она должна быть как минимум двухслойной, но не однослойной, поскольку последняя может привести к раздражению интимной зоны и обострению геморроя, объяснила доктор.
Специалистка подчеркнула, что анальная область является очень чувствительной, поэтому ее необходимо очищать бережно, избегая соскабливания и трения. После этого, если есть такая возможность, стоит воспользоваться биде. Что касается непосредственно самой дефекации, врач призвала не проводить в туалете более пяти минут и приподнимать ноги, чтобы облегчить прохождение кала.
